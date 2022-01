F1-teams discussiëren nog over sprintraces, trainingen blijven 60 minuten

De bedoeling is dat zes van de 23 Formule 1-weekenden het format krijgen met een sprintrace op zaterdag, waarin de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald. Daar werd vorig jaar al drie keer mee geëxperimenteerd. Als het aan de Formule 1 ligt is Zandvoort een van de zes Grand Prix-locaties waar dat komend jaar gebeurt.

Maar het financiële plaatje vormt mogelijk nog een struikelblok. Het gaat dan om een uitbreiding van het vorig jaar ingevoerde budgetplafond, om teams te compenseren als zij door bijvoorbeeld een crash in de sprintrace op zaterdag extra kosten maken. Over de hoogte van dat bedrag is evenwel nog geen akkoord bereikt.

McLaren-CEO Zak Brown stelt dat er één team is dat het budgetplafond (ruim 140 miljoen dollar) zou willen verhogen met liefst vijf miljoen dollar. Uiteindelijk moeten er minimaal acht van de tien teams akkoord gaan met de plannen. De gesprekken lopen nog.

In tegenstelling tot eerdere berichten is het inmiddels wel duidelijk dat de vrijdagtrainingen komend seizoen zestig minuten blijven duren, net als de training op zaterdag. Dat was vorig jaar ook al het geval in het ’tussenjaar’, nadat de nieuwe reglementen werden opgeschoven van 2021 naar 2022. De teams zijn overeengekomen dat de trainingen een uur blijven en op vrijdag niet teruggaan naar anderhalf uur.