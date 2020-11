PSV: focus op armoe of rijkdom?

Eran Zahavi, Olivier Boscagli en Adrian Fein moeten zich zondag met PSV weer herpakken tegen Willem II. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Natuurlijk, de situatie van PSV is met het om zich heen grijpende coronavirus niet de makkelijkste. De coronabom die na de interlandbreak met de teruggekeerde Jordan Teze en Eran Zahavi onder de selectie kwam te liggen, is als een vijftrapsraket tot ontploffing gekomen. Maar intussen lijkt de nadruk louter op de problemen te liggen. Vooraf, maar ook achteraf. Wanneer de ploeg als tegen PAOK Saloniki na rust totaal in elkaar zakt, is er het doekje voor het bloeden van trainer Roger Schmidt. Maar gebeurt dit niet teveel?