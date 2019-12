Jumbo-Visma met Dumoulin, Kruijswijk én Roglic naar de Tour de France

Dat werd vrijdagmiddag tijdens de ploegpresentatie in Amsterdam duidelijk. „Ik heb een super welkom bij de ploeg gehad”, vertelde nieuwkomer Dumoulin. „En we weten wat het hoofddoel is, we willen de Tour de France winnen. We staan met drie kopmannen aan de start, die alle drie de mogelijkheid hebben om er vol voor te gaan. We hebben over verschillende scenario’s afspraken gemaakt. Maar uiteindelijk gaat dat wel op z’n plek vallen, omdat er eentje de beste zal zijn.”

Roglic werd dit jaar derde in de Giro d’Italia en won de Vuelta. Kruijswijk werd afgelopen zomer derde in Frankrijk. Dumoulin vervolgt: „Als er eentje de sterkste blijkt te zijn, spelen we die kaart. We hoeven het dus niet uit vechten.” De Limburger vertelde dat hij voorafgaand aan de Tour de France niet de Giro d’Italia gaat rijden. Dat doet zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen wel. „Hopelijk kan ik na de Tour door naar de Olympische Spelen”, aldus Dumoulin.

In het voorjaar rijdt hij enkele klassiekers, waaronder de Amstel Gold Race. „Na de Tirreno rijd ik grotendeels hetzelfde programma als Primoz.” Roglic sloot het jaar af als leider op de wereldranglijst. Zijn ploeg boekte iets meer dan vijftig overwinningen. „We willen op de plaats blijven waar we staan, dat is moeilijk genoeg. Ik kijk uit naar de Tour. Iedere jongen die begint met wielrennen wil de Tour winnen, het is de grootste wedstrijd.”

Roglic begint zijn seizoen (net als Kruijswijk) in Parijs-Nice, gaat verder in de Ronde van Baskenland en start in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De ploeg voor de Tour, zoals die nu is voorzien, bestaat verder uit Robert Gesink, de Belgen Laurens De Plus en Wout van Aert, de Amerikaan Sepp Kuss en de Duitser Tony Martin.

Opdracht van te smullen

Aan sportief directeur Merijn Zeeman de opdracht van het ’dreamteam’ een collectief te maken. „Een razend interessant proces. Lastig ook, maar de ambities van dit team zijn duidelijk. We bouwen aan iets dat tot het allerhoogste moet leiden. Ik ben trots dat Tom erbij is, nu moeten we een team smeden waarin iedereen ambities mag hebben. Ik vind het een opdracht om van te smullen.”