Eerste opponent Oranje op EK bekend: dit moet je weten over Oekraïne

Andriy Yarmolenko (l.) geldt als de bekendste speler in de selectie van Oekraïne. Ⓒ AFP

Het Nederlands elftal sloot dinsdagavond de EK-kwalificatiereeks af met een zege (5-0) tegen Estland. Doordat Duitsland ook won (6-1) van Noord-Ierland eindigde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman als tweede in de groep. Plaatsing voor het EK was al eerder veiliggesteld. Met deze uitkomst is ook de eerste tegenstander van Oranje op EURO 2020 al bekend. Nederland weet dat het in juni in Amsterdam moet aantreden tegen Oekraïne, dat in een kwalificatiepoule met onder meer Portugal en Servië verrassend groepswinnaar werd. Wat weten we verder van de Oost-Europese ploeg?