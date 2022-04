Turntrainers Kooistra en Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Tegen Kooistra en Werkhoven zijn, zo valt uit de uitspraak op te maken, in ieder geval vier aangiften gedaan. De incidenten die in de meldingen naar voren komen, gaan voornamelijk over de periode 2010-2020.

Tegen Kooistra eiste de aanklager een schorsing van zestien maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Voor Werkhoven was de eis een voorwaardelijke schorsing van acht maanden met een proeftijd van twee jaar. De aanklager heeft vier weken de tijd om in beroep te gaan bij het ISR.

Kooistra en Werkhoven hebben in Amsterdam onder anderen Oranje-turnsters Sanna Veerman en Elze Geurts onder hun hoede.

In de uitspraak meldt het ISR dat de verklaringen van de melders onvoldoende zijn onderbouwd en dat deze vooral meningen bevatten. „De ISR-uitspraken over Wolther en Claudia zijn vrijwel identiek. Als je de één leest, heb je de ander ook gelezen. Hier en daar is er een nuanceverschil”, zegt Dolf Segaar, advocaat van zowel Kooistra als Werkhoven.

De KNGU legde in de zomer van 2020 het topsportprogramma voor de vrouwen tijdelijk stil vanwege de stroom aan beschuldigingen aan het adres van diverse trainers die bij de bond in dienst waren. Bondscoach Gerben Wiersma en coach Vincent Wevers werden tijdelijk geschorst, maar mochten al snel onder onafhankelijk toezicht hun werk hervatten. Wiersma besloot in maart vorig jaar om op te stappen. Hij is door het ISR vrijgesproken.

Ook de coaches Patrick Kiens en Nico Zijp werden door het ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. In de zaak tegen Vincent Wevers is nog geen uitspraak gedaan.