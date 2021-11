Xavi enthousiast onthaald bij Barcelona: ’Wij kunnen niet gelijkspelen of verliezen’

De presentatie was aangekondigd om 13.00 uur, en om 13.29 stapten Xavi en voorzitter Joan Laporta onder de klanken van het clublied van Barcelona het veld van het Camp Nou op. Nadat de fans een aantal minuten zijn naam hadden gescandeerd, kreeg de oud-middenvelder de microfoon in zijn handen gedrukt.

Niet huilen

„Ik wil hiet nier staan huilen, maar ik ben erg dankbaar hier te zijn”, zei de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. „Ik kan maar één ding zeggen. Barcelona is de beste club van de wereld, en we gaan hard werken om veel nieuwe prijzen te winnen. We zitten momenteel zowel sportief als financieel in een moeilijke positie, dus we hebben jullie support nodig. Blijf achter ons staan”, zo deed Xavi een beroep op de supporters. „Ik ga alles geven om ervoor te zorgen dat dit werkt.”

Xavi zwaait naar de fans. Ⓒ REUTERS

Vijf minuten na zijn entree op het veld tekende Xavi, samen met Laporta en onde rhet oog van zijn ouders, vrouw en zussen, zijn nieuwe contract tot medio 2024 als trainer van Barcelona. „Het is een emotionele dag voor heel Barcelona. Historisch. Xavi en familie, welkom thuis”, sprak Laporta, wiens club kampt met een schuld van ruim 1 miljard euro.

„Geweldig hoe de fans me onthaald hebben”, zei Xavi een kwartier later op de persconferentie. „We gaan dinsdag beginnen en we moeten gaan groeien als ploeg. Ik ben de voorzitter ontzettend dankbaar voor zijn vertrouwen en dat ik deze kans krijg. We moeten de fans terugbetalen voor al het enthousiasme dat ze naar ons uitstralen.”

Guardiola

De voormalig middenvelder zei dat hij veel aan zijn oud-coach Pep Guardiola heeft gehad. „Natuurlijk heb ik het met hem gehad over de druk en de verwachtingen, maar die herken ik natuurlijk ook van mijn periode als speler. Toen ik vanochtend door de kleedkamer liep, kreeg ik meteen het gevoel weer terug dat ik als speler had. We hebben momenteel veel blessures, en daar ligt een taak voor de medische staf.”

Net als bij elk bedrijf en bij elke club zal Xavi zijn eigen regels in de kleedkamer doorvoeren. „Dat is de basis van elk succes”, aldus de voormalig nummer 6. „Er moet duidelijkheid zijn richting de spelers en elke coach wil die creëeren door bepaalde regels op te leggen. Maar we hebben een team met spelers die heel volwassen zijn, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen”, aldus de nieuwbakken trainer, die de competitie na de interlandbreak meteen hervat met de stadsderby tegen Espanyol.

Natuurlijk werd Xavi ook gevraagd naar Lionel Messi. „Ik heb een berichtje van hem gehad waarin hij me succes wenste”, zei de trainer over zijn oud-ploeggenoot, die nu bij Paris Saint-Germain speelt. Op de vraag of hij de Argentijn graag in zijn ploeg had gehad, zei hij: „Ik heb ook samengespeeld met Ronaldinho, maar die is hier nu ook niet. We gaan het doen met de spelers die ik tot mijn beschikking heb.”

