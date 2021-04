Raymond van Barneveld na tweede flauwte in ruim een maand: ’Iets verkeerds gegeten’

„Raymond voelt zich weer in orde”, zo laat het management van Barney woensdag weten via het Instagram-account van de voormalig wereldkampioen.

„Hij had iets verkeerds gegeten, waardoor hij ziek werd, maar hij komt sterker en beter terug. Zijn waardering voor de steun van zijn fans is groot.”

Van Barneveld nam maandag in het Duitse Niedernhausen deel aan de PDC Super Series toen het voor de tweede keer in relatief korte tijd mis ging. De 54-jarige darter werd in maart tijdens een dartstoernooi in het Engelse Milton Keynes ook al onwel.

„Het was warm en misschien had hij te weinig gegeten”, zo luidde de verklaring van zijn manager toen. Later bleek dat Van Barneveld, al al twintig jaar diabetespatiënt, kampte met een te lage bloedsuikerspiegel.

Van Barneveld keerde onlangs terug als profdarter nadat hij eerder met pensioen ging. In februari bemachtigde hij tijdens de Qualifying School weer een tourkaart. De Nederlandse dartslegende werd in 1998, 1999, 2003, 2005 en 2007 wereldkampioen.