Ook Premier League-titel van 2014 staat op het spel

Ruud Gullit Ⓒ Rene Bouwman

De voetbalwereld staat op zijn kop, in het bijzonder in Engeland. Vanzelfsprekend vanwege de verbanning van Manchester City voor twee jaar uit de Europese bekertoernooien en de geldboete van 30 miljoen euro. Het laatste is een bijkomstigheid, maar het eerste brengt iedereen in rep en roer. De straf is namelijk van invloed op veel meer dan alleen Manchester City. Ineens maakt de nummer vijf van de Premier League kans op een plaats in de Champions League en lopen clubs als Leicester City, maar tevens de verrassend goed presterende promovendus Sheffield United warm voor het kampioenenbal. Ongetwijfeld tekent Manchester City beroep aan bij het internationale sporttribunaal CAS, maar iedereen, ook in Engeland, gaat ervan uit dat in hoger beroep een uitsluiting van minimaal een jaar Europees voetbal sowieso gehandhaafd blijft.