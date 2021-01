Bauke Mollema gaat voor Giro en Tour

Over de rolverdeling zegt de ploeg niets maar Nibali, die de Giro in 2013 en 2016 al won, zal met name in de ronde van zijn thuisland niet met minder dan het kopmanschap genoegen nemen. De 36-jarige Nibali won de Tour in 2014.

Mollema liep afgelopen jaar bij een val in de dertiende etappe van de Tour een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Daarmee was het seizoen voor de 34-jarige Nederlander meteen voorbij. Mollema reed al zeventien keer een grote ronde. In de Vuelta eindigde hij in 2011 als derde. In de Tour is de zesde plaats (2013) zijn beste klassering, in de Giro is dat zijn vijfde plaats in 2019. In die laatste ronde wacht hij nog op zijn eerste etappewinst.

De Italiaan Giulio Ciccone, tweevoudig ritwinnaar in de Giro en winnaar van de bergtrui in 2019, zal Mollema en Nibali vergezellen in de Giro. In de Vuelta staat hij later in het jaar als kopman aan de start. De Belg Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen zijn de kopmannen in de klassiekers en zullen beiden in de Tour op jacht gaan naar dagsucces, zo meldt Trek.