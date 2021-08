Belandt Toto Wolff in de problemen?

In april 2020 kocht Wolff een aandelenpakket in sportautofabrikant Aston Martin. Dat was even daarvoor overgenomen door een goede vriend van Wolff, te weten Lawrence Stroll. Een maand later werd Tobias Moers door Aston Martin aangesteld als nieuwe CEO. De Duitse zakenman was jarenlang in dienst van Daimler en stond ook aan het hoofd van AMG, dat weer nauw verbonden is aan het Formule 1-team van Mercedes. Een half jaar later kreeg Mercedes-Benz een belang van 20 procent van Aston Martin in handen.

Die beide aankondigingen vielen volgens de Canadese krant samen met een aanzienlijke waardestijging van Aston Martin, dat nu 60 procent meer waard is, net als de aandelen van Wolff. Het moet nu duidelijk worden of Wolff, die ook aandelen heeft in het F1-team van Williams, wist van de aanstelling van Moers bij Aston Martin en van de enorme investering van ruim 300 miljoen euro die Mercedes in 2020 deed in de sportautofabrikant.

De BaFin, de Duitse beurstoezichthouder, zou eind 2020 de rol van Wolff hebben onderzocht en heeft de zaak daarna overgedragen aan de Engelse beurswaakhond. Wat er uit dat onderzoek is gekomen, is nog niet duidelijk.

Le Journal de Montreal heeft ook navraag gedaan bij Mercedes, maar het Formule 1-team weet nergens van, zo luidde het antwoord. „We zijn niet op de hoogte van een dergelijke actie. Alle noodzakelijke informatie is op het juiste moment aan de financiële autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk verstrekt”, aldus woordvoerder Bradley Lord.

Zowel Aston Martin als de Duitse en Britse beursautoriteiten weigeren ieder commentaar.