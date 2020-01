FIFA spreekt weer woordje mee bij IOC

Daarmee komt een einde aan een periode van vijf jaar waarin de wereldvoetbalbond niet was vertegenwoordigd in het hoogste sportorgaan. De FIFA en de wereldatletiekbond IAAF - tegenwoordig World Athletics - hadden sinds het vertrek van hun voorzitters, respectievelijk Sepp Blatter en Lamine Diack, geen afgevaardigden meer. Beide bestuurders waren betrokken bij fraudezaken waardoor het IOC besloot hun opvolgers nog even niet binnen te halen.

World Athletics is nog steeds zonder vertegenwoordiger nadat het IOC had besloten de toetreding van Sebastian Coe uit te stellen. Als reden werd belangenverstrengeling opgegeven. De Brit werkt ook voor een bedrijf dat zaken doet met het IOC.

Infantino kreeg 63 stemmen voor en 13 tegen. Ook nieuw zijn David Haggerty, voorzitter van de internationale tennisfederatie ITF, en voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité.