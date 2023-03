Del Potro pakt tennisracket weer op en hoopt op US Open te spelen

De 34-jarige Argentijn speelde zijn laatste partij in een door blessures geteisterde loopbaan in februari 2022 in Buenos Aires. Daar nam Del Potro afscheid van de tennissport zodat hij elke dag zonder pijn zou kunnen leven, liet hij toen weten. Daar komt de Argentijn nu op terug.

Del Potro gaat de training hervatten en kijkt hoe zijn lichaam gaat reageren. Zijn streven is om in augustus van dit jaar weer mee te kunnen doen aan de US Open, zijn favoriete toernooi.

„Ik hou van tennis, het zal nooit een probleem zijn een racket op te pakken en te zien hoe ik me voel. Mijn lichamelijke problemen en mijn knie zijn dingen waar ik elke dag aan werk. Ik ga het proberen, in ieder geval tot de US Open. Dit is voor mij het meest bijzondere toernooi. Ik heb nog tijd, ik ga kijken hoe mijn been en knie reageren en of ik het kan of niet”, aldus Del Potro tegen de Zuid-Amerikaanse sportjournalist Danny Miche.

Rijke carrière

Del Potro won de US Open in 2009 door Roger Federer in de finale te verslaan. Hij bereikte ook de finale van de US Open in 2018, won zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio, de bronzen medaille op de Spelen van 2012 in Londen en leidde Argentinië naar de Davis Cup-titel in 2016. Del Potro won 22 ATP-titels in het enkelspel.