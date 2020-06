Hoe ziet de Tour de France 2020 er straks uit?

Tour-baas Christian Prudhomme Ⓒ REUTERS

Christian Prudhomme was de voorbije dagen in Nice waar normaal gesproken zaterdag Le Grand Départ zou worden gehouden. „Het is de bedoeling dat ik zo’n beetje een pre-Tour maak en overal kom”, stelde de Tour-baas. „Laat ons hopen dat de pandemie verder gunstig evolueert, maar het is nu al duidelijk dat dit een unieke Ronde van Frankrijk wordt.”