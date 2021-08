Sport Kort: Slecht nieuws voor voetbalploeg Uruguay

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van de Zandschulp passeert Griekspoor op mondiale tennisranglijst

09.11 uur: Botic van de Zandschulp mag zich weer de hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser noemen op de wereldranglijst. De 25-jarige Van de Zandschulp, die zich afgelopen week via de kwalificaties plaatste voor het hoofdtoernooi van de US Open, staat op de maandag uitgebracht ranglijst op de 117e plaats. Tallon Griekspoor zakte van plek 110 naar 121.

Van de Zandschulp was eerder dit jaar al een tijdje de eerste Nederlander op de mondiale ranking. De 25-jarige Gelderlander bereikte maandag zijn hoogste positie ooit.

Griekspoor was de afgelopen weken dicht bij een plek in de top 100. Hij stond in juli even op plek 105, maar zakte daarna weer wat weg. Griekspoor werd op basis van zijn plek op de wereldranglijst wel rechtstreeks toegelaten tot de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar in New York. Hij neemt het dinsdag in de eerste ronde op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. Van de Zandschulp treft op de openingsdag de Spanjaard Carlos Taberner.

Griekspoor versloeg Van de Zandschulp ruim een maand geleden in Amersfoort in de finale van de Dutch Open, een challengertoernooi.

Uruguay zonder aanvallers Suárez en Cavani in WK-kwalificatie

07.58 uur: De voetbalploeg van Uruguay moet het in de komende drie wedstrijden in de WK-kwalificatie doen zonder de topaanvallers Luis Suárez en Edinson Cavani. Suárez meldde zich met klachten aan zijn linkerknie af bij bondscoach Oscar Tabárez. De Uruguayaanse bond besloot om de opgeroepen Cavani vanwege de coronaregels toch bij diens Engelse club Manchester United te laten. Uruguay staat in Groot-Brittannië op de ’rode’ lijst en dus had Cavani bij terugkomst tien dagen in quarantaine gemoeten.

Suárez was zondagavond nog trefzeker voor de Spaanse kampioen Atlético Madrid in de competitiewedstrijd tegen Villarreal (2-2). De 34-jarige spits moest zich in de 70e minuut laten vervangen. Atlético meldde via Twitter dat Suárez onderzocht zou worden door de medische staf. Niet veel later maakte Uruguay bekend dat de oud-speler van onder meer FC Groningen en Ajax zich vanwege een knieblessure heeft afgemeld.

Ook verdediger Sebastián Coates (Sporting Portugal) kan vanwege knieklachten niet meedoen in de WK-kwalificatieduels tegen Peru, Bolivia en Ecuador op 2, 5 en 9 september. Uruguay staat met 8 punten uit zes wedstrijden op de vierde plaats in de Zuid-Amerikaanse groep. De top 4 plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Golfer Cantlay wint BMW Championship na zes extra holes

07.57 uur: De Amerikaanse golfer Patrick Cantlay heeft het BMW Championship op zijn naam geschreven na een play-off over maar liefst zes holes. Cantlay was net als zijn landgenoot Bryson DeChambeau na vier rondes uitgekomen op een totaal van 261 slagen, 27 onder par. In de play-off hielden de twee Amerikanen lang gelijke tred.

DeChambeau liet op de eerste drie extra holes steeds kansen liggen om de winst te pakken. Op de zesde hole van de play-off viel dan eindelijk de beslissing, in het voordeel van Cantlay. De 29-jarige golfer produceerde op hole 18 een birdie, waarna DeChambeau de kans op een birdie miste.

Cantlay vierde op de baan van Caves Valley, nabij Baltimore, zijn vijfde toernooizege op de PGA Tour. Hij was eerder dit jaar al voor de tweede keer de beste op The Memorial. Met winst van het BMW Championship nestelde Cantlay zich aan kop van het klassement van de FedEx Cup. De top 30 gaat eind deze week op het Tour Championship in Atlanta strijden om de eindzege en de hoofdprijs van 15 miljoen dollar, omgerekend 12,7 miljoen euro.