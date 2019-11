AZ in beproefde opstelling tegen Partizan

Coach Arne Slot begint in Den Haag met hetzelfde elftal dat afgelopen zaterdag met 3-0 won bij FC Utrecht.

De Noord-Hollandse club is met een sterke serie bezig. De laatste zes duels, in alle competities, won AZ, met in totaal het indrukwekkende doelsaldo van 24-0.

AZ heeft tegen Partizan aan een gelijkspel genoeg om zich bij de laatste 32 te scharen in de Europa League. Het duel in Servië eindigde half september in 2-2. De ploeg van Slot sluit de groepsfase op 12 december af met de uitwedstrijd tegen het al geplaatste Manchester United.

AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens en Wijndal; Midtsjø, De Wit en Koopmeiners; Stengs, Boadu en Idrissi.