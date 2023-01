Becker helpt Union Berlin verder in DFB Pokal

Zo blijft de ploeg van trainer Urs Fischer met Danilho Doekhi en Surinaams international Becker op drie fronten actief. Union staat tweede in de Bundesliga en neemt het in februari in de Europa League op tegen Ajax.

Wolfsburg, waar Micky van de Ven een basisplaats had, kwam al in de 5e minuut via Luca Waldschmidt op voorsprong in Stadion An der Alten Försterei in Berlijn. Robin Knoche maakte 7 minuten later al weer gelijk.

In de tweede helft hadden beide ploegen kansen op de tweede treffer. De thuisploeg scoorde in de 79e minuut. Becker legde de bal na een voorzet met zijn hoofd terug, waarna Kevin Behrens eenvoudig kon binnenschieten. Union moest de wedstrijd afmaken met tien man. Niko Giesselmann werd in de slotfase na een schwalbe met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Botman met Newcastle United naar finale League Cup

In Engeland heeft Sven Botman met Newcastle United de finale van het toernooi om de League Cup bereikt. De ploeg van trainer Eddie Howe won ook het tweede duel met Southampton in de halve finales: 2-1. Middenvelder Sean Longstaff scoorde twee keer voor de thuisclub op St. James' Park.

Vorige week had Newcastle in Southampton al met 1-0 gewonnen, dankzij een treffer van de Braziliaan Joelinton. Zijn landgenoot Bruno Guimarães werd in de return met rood van het veld gestuurd. Botman speelde net als vorige week de hele wedstrijd centraal achterin bij Newcastle.

Sven Botman gaat op voor de League Cup-finale met Newcastle. Ⓒ ANP/HH

De kans is groot dat de 23-jarige Nederlandse verdediger het met Newcastle United op zondag 26 februari in de finale van de League Cup op Wembley opneemt tegen Manchester United. De ploeg van trainer Erik ten Hag, Tyrell Malacia en Wout Weghorst verdedigt woensdag op het eigen Old Trafford in de return tegen Nottingham Forest een voorsprong van 3-0.

Newcastle United won al diverse keren de FA Cup, het belangrijkste Engelse bekertoernooi. De laatste keer was in 1955. De club bereikte één keer eerder de finale van de League Cup, het tweede bekertoernooi in Engeland, maar die ging in 1976 verloren.

Internazionale is Atalanta de baas in kwartfinale Coppa Italia

Internazionale heeft zich geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de Italiaanse beker, de Coppa Italia. Inter was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Atalanta.

In Milaan stonden vijf Nederlandse internationals aan de aftrap. Inter begon met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Bij de ploeg uit Bergamo hadden Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplaats. Hateboer werd in de tweede helft gewisseld bij Atalanta, Dumfries bij Inter.

Matteo Darmian maakte in de tweede helft het enige doelpunt. De Italiaan kreeg de bal op links na een combinatie tussen Hakan Çalhanoglu en Lautaro Martínez en schoot laag in de rechterhoek raak.