Donald Trump wil boksring in met Joe Biden: ’Binnen enkele seconden gaat hij neer’

Donderdag werd tijdens een vooruitblikkende persconferentie al even gebeld met Trump, die direct de vraag kreeg met wie hij zelf wel eens de ring in zou willen stappen.

„In ieder geval niet met een professionele vechter, dat is me te gevaarlijk. Ik denk persoonlijk dat Joe Biden mijn gemakkelijkste tegenstander zou zijn”, stelde Trump gekscherend. „Hij zou binnen enkele seconden neergaan.”

Trump fungeert zaterdag samen met zijn zoon Donald Trump jr. (45) als co-commentator. Bij eerdere evenementen van Triller Fight Club was een vergelijkbare rol weggelegd voor onder anderen rapper Snoop Dogg.

Vechtsportfan

Trump is een groot vechtsportfan. In de jaren ’80 en ’90 was hij betrokken bij de organisatie van diverse bokswedstrijden van Mike Tyson en meer dan eens maakte hij de afgelopen decennia zijn opwachting tijdens WWE-evenementen. Ook bezoekt Trump geregeld MMA-gevechten.

Evander Holyfield

Aanstaande zaterdag schuift Trump in het Seminole Hard Rock Hotel in zijn geliefde Miami aan naast de ring. Het hoofdgevecht van de avond gaat tussen voormalig MMA-ster Vito Belfort (44) en de legendarische oud-bokser Evander Holyfield, die ooit een gedeelte van zijn oor verloor na een beet van Mike Tyson. Holyfield is inmiddels 58 jaar.

Sowieso komen zaterdag veel oudgedienden in actie. Zo nemen ook voormalig MMA-kampioenen Anderson Silva en Tito Ortiz (beiden 46) het tegen elkaar op.