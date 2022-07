Kyrgios vecht zich naar kwartfinale Wimbledon: ’Glas wijn nodig vanavond’

Begin 2015 reikte Kyrgios voor het laatst tot de laatste acht op een grandslamtoernooi, toen op de Australian Open. Hij verloor destijds in Melbourne van Andy Murray.

Bekijk hier de beelden van het matchpoint:

Bron: discovery+

Kyrgios maakte een wat timide indruk op het Centre Court, twee dagen na zijn sensationele zege op de Griek Stefanos Tsitsipas. Hij sloeg wel liefst 79 winners en 35 aces.

Glas wijn nodig

„Het was niet mijn beste niveau, maar ik heb me er doorheen gevochten”, zei Kyrgios. „Ik heb veel gespeeld de afgelopen weken, maar het is me weer gelukt in vijf sets. Ik heb zeker een glas wijn nodig vanavond.”

De 27-jarige Kyrgios neemt het in de kwartfinales op tegen de Chileen Cristian Garin, die in een slopende vijfsetter Alex de Minaur uit Australië de baas was. Het werd 2-6 5-7 7-6 (3) 6-4 7-6 (6) voor Garin, die vorig jaar nog in de vierde ronde verloor in Londen. Hij overleefde twee wedstrijdpunten, bij 5-4 in de vijfde set.

Koolhof uitgeschakeld in dubbelspel na vijfsetter

Wesley Koolhof is op Wimbledon in de derde ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski verloor hij met 7-5 6-4 3-6 4-6 7-5 van de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell. Het duel duurde 3 uur en 48 minuten.

Koolhof en Skupski waren als derde geplaatst in Londen. Ze zijn het best presterende koppel van 2022 en pakten dit jaar al vijf titels.

De 33-jarige Koolhof, de nummer 7 van de wereld, was de enige Nederlander die nog actief was in het dubbelspel op Wimbledon.