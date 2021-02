Video - Prachtgoal Giroud helpt Chelsea voorbij Atletico

Het duel dat eigenlijk in Madrid gespeeld had moeten worden, werd door de restricties rond de reisbewegingen vanuit Engeland in Boekarest afgewerkt. Lange tijd leek het dat de voor beide clubs vreemde bodem invloed had op het spektakel. Behoudens een paar speldeprikjes was het treffen voor rust allesbehalve opwindend.

Luis Suarez zag na een goede actie aan de rechterkant hoe Thomas Lemar zijn voorzet net niet kon binnenlopen, en aan de andere kant gebeurde nagenoeg hetzelfde met Timo Werner na een trekbal van Mason Mount.

De schitterende goal waarmee Olivier Giroud zichzelf halverwege de tweede helft tot matchwinnaar kroonde, paste dan ook eigenlijk niet in de wedstrijd. De Fransman pakte de bal met een omhaal uit de lucht en liet Jan Oblak kansloos. En waar scheidsrechter Felix Brych de goal aanvankelijk nog annuleerde wegens buitenspel, werd die na interventie van de videoscheidsrechter goedgekeurd.

Giroud kreeg de bal namelijk niet aangespeeld van Mount, maar van Atletico-verdediger Mario Hermoso. Even later kwam Hakim Ziyech in het veld, hij mocht het laatste kwartier meedoen als vervanger van Mateo Kovacic. In de stand kwam echter geen verandering meer.

