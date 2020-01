Sport Kort: Lukaku schiet Inter verder in Italiaanse beker

23.01 uur: Internazionale heeft vrij eenvoudig de kwartfinales van het toernooi om de Italiaanse beker bereikt. Het elftal van trainer Antonio Conte won in eigen stadion met 4-1 van Cagliari.

De Belgische aanvaller Romelu Lukaku scoorde twee keer. Ook de Spanjaard Borja Valero en de Italiaan Andrea Ranocchia waren trefzeker. Cagliari deed ruim een kwartier voor tijd, bij een achterstand van 3-0, via de Uruguayaan Christian Oliva pas wat terug.

Stefan de Vrij bleef op de reservebank zitten bij Inter, dat zaterdag 1-1 speelde tegen Atalanta en daarmee de koppositie in de Serie A aan Juventus verspeelde. Juventus speelt woensdag in de achtste finales van de beker tegen Udinese.

Eerder op de dag plaatsten ook Napoli en Lazio zich voor de kwartfinale van de Coppa Italia. Torino behoort ook al tot de laatste acht van het bekertoernooi.

Nicolas Jarry Ⓒ AFP

Tennis: Dopingschorsing voor Nicolás Jarry

19.28 uur: Nicolás Jarry mag voorlopig niet tennissen. De Chileen is door de internationale tennisfederatie ITF geschorst omdat hij positief heeft getest op doping. Dat gebeurde 19 november na de eindronde van de Davis Cup in Madrid.

De 24-jarige Jarry, die op de wereldranglijst de 78e plaats inneemt, testte positief op ligandrol en stanozolol, twee anabole steroïden die verboden zijn door het wereldantidopingagentschap WADA.

Jarry won tot dusverre één ATP-toernooi in zijn loopbaan, vorig jaar in het Zweedse Båstad.

Chili zat tijdens de eindronde van de Davis Cup in Madrid in groep C en verloor zijn twee duels tegen Duitsland (2-1) en Argentinië (3-0). Jarry kwam in twee enkelduels in actie en verloor ze allebei.

Voetbal: Ingrid Wolf eerste vrouw in raad van commissarissen PSV

19.02 uur: Voor het eerst in de clubhistorie maakt een vrouw deel uit van de raad van commissarissen van PSV. Ingrid Wolf volgt Bert van der Els op, meldde de Eindhovense club dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie. De 48-jarige Wolf is directeur van Medisch Centrum Haaglanden.

„Met haar expertise van de medische zorg, gezondheid en vitaliteit past Ingrid uitstekend in een raad van commissarissen die toezicht houdt op een topsportomgeving. Ook in de ontwikkeling van het Sport Performance Center, een speerpunt in de Visie 2030 van PSV, zijn adviezen en controle van een specialist van haar niveau welkom”, zegt Jan-Albers, president-commissaris.

Naast Albers en Wolf zitten ook Robert van der Wallen, Ton van Veen en oud-doelman Hans van Breukelen in de raad van commissarissen van PSV.

Voetbal: Insigne schiet Napoli naar kwartfinale bekertoernooi

18.12 uur: Napoli heeft de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi gehaald. Het team van trainer Gennaro Gattuso won dinsdag met 2-0 in eigen stadion van Perugia, dat een klasse lager speelt.

Lorenzo Insigne maakte beide doelpunten, twee keer uit een strafschop. Het eerste doelpunt maakte de aanvaller in de 26e minuut en de tweede in de 38e. Oud-PSV’er Hirving Lozano had een basisplaats bij Napoli. De Mexicaan werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Torino zit ook bij de laatste acht clubs. De huidige nummer acht uit de Serie A won na strafschoppen van Genoa. Lazio behoort zit ook in de kwartfinale. De Romeinen waren te sterk voor de divisie lager spelende Cremonese: 4-0.

Schaken: Opnieuw remise voor Giri en Carlsen bij Tata Steel Chess

18.08 uur: Anish Giri heeft bij Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee, opnieuw remise gespeeld. De Nederlandse grootmeester deed dat dinsdag in de vierde ronde tegen de Rus Nikita Vitiugov, die aan het deelnemersveld was toegevoegd omdat zijn landgenoot Ian Nepomniasjtsji zich afmeldde omdat hij oververmoeid is. Ook de eerste drie partijen van Giri eindigden onbeslist.

Magnus Carlsen en Anish Giri Ⓒ Hollandse Hoogte

Magnus Carlsen noteerde dinsdag ook zijn vierde remise op een rij. De Noorse titelverdediger en wereldkampioen speelde tegen de Nederlander Jorden van Foreest, die na vier ronden op 2,5 punten staat. Giri en Carlsen hebben allebei 2 punten.

Wesley So gaat na dinsdag alleen aan de leiding. De Amerikaan versloeg Alireza Firouzja, het 16-jarige supertalent uit Iran. So heeft 3 punten. Naast Van Foreest staan nog vier schakers op 2,5 punten.

Tata Steel Chess gaat over dertien ronden. De vijfde ronde is donderdag in het Philips-stadion in Eindhoven.

Arno Kamminga Ⓒ Hollandse Hoogte

Zwemmen: Kamminga verbetert Nederlands record 100 meter schoolslag

16.25 uur: Arno Kamminga heeft in China het Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De Nederlander noteerde bij de FINA Champions Swim Series een tijd van 58,61 seconden, goed voor goud. Kamminga had het record al in handen. Halverwege december kwam hij bij de Swim Cup in Amsterdam tot 58,65.

Kamminga sprake van een ’geniale race’. „En dat na een weekje trainen met behoorlijk wat spierpijn. Ik ging ervoor. Dat dit dan op de klokken komt, geloof ik bijna niet.”

Kira Toussaint behaalde twee medailles in Shenzhen. Op de 50 meter rugslag behaalde ze zilver met een tijd van 28,07 en op de 200 meter rugslag werd ze derde (2.18,78). Femke Heemskerk won zilver op de 100 meter vrije slag (53,83) en Ranomi Kromowidjojo pakte brons op de 100 meter vlinderslag (59,99). Op de 100 meter vrije slag finishte ze als vierde.

„Het was mijn tweede tijd ooit. De laatste 50 meter waren wel pittig”, zei Toussaint over de 200 meter rugslag. Over de 50 meter rugslag was ze minder tevreden. „Het was wat slordig.”

Heemskerk kon goed leven met zilver. „Het ging precies zoals ik het wilde doen. Ik hoop richting de volgende wedstrijd in Peking nog wat stappen te maken in de tijd.”

Kromowidjojo won samen met Jacob Pebley, Andrii Govorov en Siobhan Haughey goud op de 4x100 meter vrij slag mixed in een tijd van 3.28,40. Heemskerk eindigde met haar team als tweede (3.31,48).

Voetbal: Heerenveen wint oefenduel van Heracles

16.24 uur: sc Heerenveen heeft een oefenduel gewonnen van Heracles Almelo. Op het veld van de Almeloërs deden de Friezen dat met 3-2.

Al na 5 minuten kwam Heerenveen op voorsprong dankzij een doelpunt van Joey Veerman. Na iets meer dan een kwartier was het al weer gelijk, door een kopbal van Lucas Schoofs. Na de hervatting zette Mauro Junior Heracles uit een vrije trap op 2-1. Jordy Bruijn zorgde vervolgens voor de gelijkmaker, waarna Rami Hajal de Friezen op voorsprong zette.

Dakar Rally: Eerste ritzege motorcoureur Quintanilla

Pablo Quintanilla Ⓒ Hollandse Hoogte

15.11 uur: De Chileense motorcoureur Pablo Quintanilla heeft in de Dakar Rally zijn eerste overwinning tijdens deze editie in Saudi-Arabië behaald. Hij kwam na een etappe over 886 kilometer, met een klassementsproef van 410 kilometer, in Haradh na ruim 3,5 uur over de finish. Zijn voorsprong op nummer twee en titelhouder Toby Price uit Australië was bijna 2 minuten. De Spanjaard Joan Barreda Bort eindigde als derde, op 2.42 minuten van de winnaar. De Nederlander Paul Spierings moest op ruim een half uur genoegen nemen met de 31e plaats.

In het algemeen klassement bleef de Amerikaan Ricky Brabec aan de leiding. Hij eindigde dinsdag als vierde. Zijn voorsprong op Quintanilla, de nummer twee in het klassement, bedraagt nog dik twintig minuten.

De achtste etappe op maandag voor de motoren werd geschrapt. De organisatie wilde daarmee de coureurs de gelegenheid geven het overlijden van deelnemer Paulo Gonçalves te verwerken. De Portugees kwam in de zevende etappe om het leven door een hartstilstand.

Bij de auto’s boekte Stéphane Peterhansel zijn derde etappezege in deze Dakar Rally. De Fransman was 15 seconden sneller dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah. De Nederlander Bernhard ten Brinke belandde op de zevende plek, op 8,5 minuut van de winnaar. Landgenoot Erik van Loon eindigde als negentiende, op ruim 23 minuten van Peterhansel.

Klassementsleider Carlos Sainz leverde als nummer vijf van de negende etappe 6,5 minuut in op Peterhansel. De Spanjaard kreeg onderweg te maken met een lekke band. Zijn voorsprong in de algemene rangschikking op nummer twee Al-Attiyah brokkelde af tot 24 seconden. Peterhansel staat op 6.38 minuten op de derde plek.

Bij de trucks was Gert Huzink de beste Nederlander op de vijfde plek. De Rus Andrei Karginov verstevigde zijn leidende positie in het klassement met zijn vijfde etappezege.

Korfbal: Korfbalbond strikt Niebeek als bondscoach

14.25 uur: Jan Niebeek treedt eind dit jaar als bondscoach aan van de Nederlandse korfballers. Hij volgt Wim Scholtmeijer op. De huidige bondscoach liet vorige week weten dat hij na het EK in november in België vertrekt.

Niebeek is vanaf 2013 coach van TOP/SolarCompleet. Met die club won hij vier keer de Korfbal Leaguefinale. Ook veroverde TOP onder zijn bewind vier Europa Cups en één veldtitel (2014).

Niebeek heeft op het bondsbureau in Zeist een vierjarig contract ondertekend. Zijn eerste toernooi als bondscoach is de Korfbal Challenge in december 2020.

De World Games in het Amerikaanse Alabama (juli 2021) vormen het eerste grote eindtoernooi, waarbij Niebeek met Oranje zal aantreden. Zijn staf wordt het komende jaar verder ingevuld.

Scholtmeijer gaat eind dit jaar met zijn huidige assistent Jennifer Tromp aan de slag bij PKC/SWKGroep.

Wielrennen: Eisel (38) stopt na profcarrière van 19 jaar

14.08 uur: De Oostenrijkse wielrenner Bernhard Eisel (38) heeft zijn professionele loopbaan na negentien jaar beëindigd. Hij boekte in 2010 in Gent-Wevelgem zijn mooiste zege. Eisel behaalde ook overwinningen in de rondes van Qatar en Zwitserland en schreef in 2008 Parijs-Bourges op zijn naam.

Bernhard Eisel Ⓒ Hollandse Hoogte

De Oostenrijker begon zijn carrière in 2001 bij Quick.Step en fietste daarna ook voor Française des Jeux, T-Mobile, Columbia-HTC, Sky en Dimension Data (sinds 2016).

„Het was een voorrecht om voor de meest prestigieuze teams in de mooiste wedstrijden te mogen rijden. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt en heb de wereld rondgereisd terwijl ik mijn dromen kon waarmaken. Maar nu is het tijd voor de volgende stap”, liet de twaalfvoudig deelnemer aan de Tour de France weten. Hij reed zestien keer de klassieker Parijs-Roubaix uit, met de vijfde plek in 2006 als beste resultaat.

Eisel kwam bijna twee jaar geleden in het nieuws vanwege een hersenoperatie. Daarbij werd een hematoom verwijderd. De opeenhoping van bloed in de hersenen was een gevolg van een zware crash in de Tirreno-Adriatico.

LeBron James weer de baas op het veld

LeBron James Ⓒ AFP

Basketballer LeBron James heeft Los Angeles Lakers tegen zijn oude ploeg Cleveland Cavaliers naar de negende zege op rij geleid. De Lakers wonnen de wedstrijd met 128-99. James was topscorer van de avond met 31 punten en 8 assists. Ook Dwight Howard, die inviel voor de geblesseerde Anthony Davis, was op dreef met 21 punten en 15 rebounds.

Bij de Cavaliers kwamen Kevin Love (21 punten/11 rebounds) en Tristan Thompson (17/10) uit in de dubbele cijfers.

De 21-jarige Shai Gilgeous-Alexander maakte met zijn eerste triple-double indruk bij Oklahoma City Thunder. Hij maakte in het duel met Minnesota Timberwolves 20 punten, 20 rebounds en gaf 10 assists. Hij is de jongste speler in de geschiedenis van de NBA met deze scores. De Thunder wonnen de wedstrijd met 117-104. Danilo Gallinari was topscorer bij de winnende ploeg met 30 punten. Het was voor de Thunder de twaalfde zege in vijftien duels.

Hogenkamp en Schoofs onderuit in Melbourne

Richel Hogenkamp op archiefbeeld. Ⓒ AFP

07.10 uur: Tennissters Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van kwalificaties van de Australian Open. Hogenkamp ging in de voorronde van het eerste grandslamtoernooi van dit jaar met 3-6 2-6 onderuit tegen de als 24e geplaatste Chinese Xiyu Wang.

Schoofs begon goed in Melbourne tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto. Ze won de eerste set in de tiebreak met 7-6 (4). Maar de tweede set ging met 7-5 naar de speelster uit Italië. Zij maakte de partij daarna met 6-3 af.

Ook Botic van de Zandschulp redde het niet. Hij verloor in drie sets van Constant Lestienne. De Fransman won de wedstrijd met 6-3 1-6 7-5. Indy de Vroome, Lesley Pattinama-Kerkhove en Tallon Griekspoor komen later nog in actie.