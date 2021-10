Marianne Vos slaat ook toe in Verenigde Staten

Denise Betsema eindigde als tweede en de Hongaarse Kata Blanka Vas kwam als derde binnen. Wereldkampioene Lucinda Brand finishte op ruim 1 minuut van Vos als vierde, gevolgd door Puck Pieterse (vijfde) en Annemarie Worst (zesde).

Vos was vorige week in Waterloo ook al de beste. Afgelopen woensdag eindigde ze als vierde in Fayetteville. Die rit werd gewonnen door Brand. Vos leidt nu in het wereldbekerklassement.

Onstuimig van start

Vos ging onstuimig van start in Iowa. Ze pakte meteen de koppositie en bleef daarna geruime tijd alleen aan de leiding. Bij het begin van de vierde ronde kreeg Vos gezelschap van Betsema, die daarna hard doortrok. Een ronde later voegden Blanka Vas en Worst zich bij het leidende tweetal.

Zonder Worst gingen Blanka Vas, Vos en Betsema daarna gezamenlijk op jacht naar de winst. Door een slippertje moest Blanka Vas afhaken en begonnen de twee Nederlandse vrouwen zij aan zij aan de achtste en laatste ronde. Vos plaatste snel een demarrage waarna ze onbedreigd op de finish afging. Betsema kwam met een achterstand van 10 seconden op de winnares over de finish.