PSV start thuis tegen Granada, AZ meteen naar Napoli

Op donderdag 22 oktober nemen de Eindhovenaren het in eigen stadion om 18.55 uur op tegen het Spaanse Granada. AZ moet meteen op bezoek bij Napoli (18.55 uur), terwijl Feyenoord start met een uitwedstrijd in Kroatië tegen Dinamo Zagreb om 21.00 uur. Na de loting voerden de UEFA en de clubs tot vrijdagavond laat overleg over het speelschema.

Op 29 oktober volgt dan de tweede speelronde, waarin PSV op bezoek gaat bij Omonia Nicosia op Cyprus en AZ in groep F thuis speelt tegen het Kroatische Rijeka. Beide duels beginnen om 21.00 uur. Feyenoord neemt het om 18.55 uur in Rotterdam op tegen het Oostenrijkse Wolfsberger.

Op 5 november speelt PSV opnieuw uit, tegen het Griekse PAOK (18.55 uur). AZ treft om dezelfde tijd in Spanje Real Sociedad, terwijl Feyenoord in De Kuip CSKA Moskou ontvangt. Dat duel begint om 21.00 uur.

SPEELSCHEMA AZ

SPEELSCHEMA FEYENOORD

SPEELSCHEMA PSV

22 oktober, 18.55 uur: PSV - Granada

29 oktober, 21.00 uur: Omonia Nicosia - PSV

5 november, 18.55 uur: PAOK Saloniki - PSV

26 november, 21.00 uur: PSV - PAOK Saloniki

3 december, 21.00 uur: Granada - PSV

10 december, 18.55 uur: PSV - Omonia Nicosia