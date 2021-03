De Ligt ontbreekt bij Juventus; Zoet maakt rentree bij Spezia

Een dag later maakte Juventus bekend dat de blessure van De Ligt waarschijnlijk meevalt. Een spierblessure was niet aan de orde. De Italiaanse kampioen maakte niet bekend wat De Ligt precies mankeert en wanneer hij zijn rentree kan maken.

Ook middenvelder Rodrigo Bentancur ontbreekt in de wedstrijdselectie van Juventus. De international van Uruguay is positief bevonden op het coronavirus. Hij is thuis zonder ziekteverschijnselen in isolatie gegaan.

Zoet viert rentree bij Spezia met punt tegen Benevento

Doelman Jeroen Zoet heeft met een gelijkspel zijn rentree gevierd bij Spezia. De thuiswedstrijd tegen nummer 15 Benevento eindigde in 1-1. Adolfo Gaich opende in de 24e minuut de score voor de bezoekers met een doeltreffend schot vanuit een moeilijke hoek. Daniele Verde zorgde in de 71e minuut voor de verdiende gelijkmaker. In het slotoffensief van Spezia kopte Martin Erlic nog op de lat.

Zoet keepte dit seizoen pas zijn derde wedstrijd voor Spezia in de Serie A. Op 30 september viel hij in de gewonnen uitwedstrijd tegen Udinese (0-2) geblesseerd uit. Daarna raakte de oud-doelman van onder meer PSV en FC Utrecht bij zijn nieuwe club uit beeld. Spezia neemt op de ranglijst de veertiende plek in.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A