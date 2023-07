Femke Bol verpulvert Europees record 400 meter horden in Londen

De 51,45 is de derde tijd ooit gelopen. Alleen olympisch kampioene Sydney McLaughlin was twee keer sneller. De Amerikaanse heeft ook met 50,68 seconden het wereldrecord in bezit. Het was bovendien de zeventiende zege op rij voor Bol op de 400 meter horden in de Diamond League.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Recordtijd

Bol zag in haar nieuwe recordtijd, waarbij ze de barrière van de 52 seconden doorbrak, eindelijk ook het resultaat terug van haar technische aanpassingen op het hordenummer. Ze heeft zich bekwaamd in het lopen van veertien passen tussen de horden in de hoop met langere passen haar snelheid te vergroten. In Londen kwam het er voor het eerst echt uit. Het verschil met de concurrentie was in Londen bijzonder groot. De Jamaicaanse Janieve Russell liep naar de tweede plaats in 53,75, meer dan 2 seconden na Bol.

Het grote doel voor Bol is de wereldtitel over een maand in Boedapest. Zoals de zaken er nu voor staan, kan die gouden medaille haar nauwelijks nog ontgaan, want haar gedoodverfde rivale McLaughlin zal op de WK in Boedapest niet op de 400 meter horden uitkomen.

Sprintsucces

De Nederlandse sprintsters behaalden in Londen verrassend de winst op de 4x100 meter estafette. Het viertal, bestaande uit N'ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Tasa Jiya, won in een tijd van 42,38. Het kwartet uit de Verenigde Staten eindigde als tweede in 42,47 en de ploeg uit Groot-Brittannië eindigde in het Olympisch Stadion als derde in 42,59. De tijd van 42,38 was de beste van dit seizoen voor de sprintvrouwen, die hiermee zo goed als zeker hun startbewijs voor het WK in Boedapest volgende maand hebben veiliggesteld.

De mannen haalden de finish niet op de 4x100 meter. Hensley Paulina, Taymir Burnet en Nsikak Ekpo leken op weg naar een goede tijd, maar de stokwissel tussen Ekpo en laatste loper Raphael Bouju ging fout.