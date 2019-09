Herbeleef de overwinning van Nederland op Estland

Ryan Babel speelde een hoofdrol in zijn zestigste interland. De aanvaller opende in de zeventiende minuut de score en tekende in de 47e minuut voor de 0-2. Memphis Depay vierde zijn vijftigste interland met de 0-3. In de slotfase zorgde Georginio Wijnaldum voor 0-4. Herbeleef hier via de tweets van @televoetbal de eenvoudige zege op Estland.

