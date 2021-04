Kira Toussaint zwemt Europees record 50 meter rugslag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Toussaint zwemt Europees record 50 meter rugslag

10:45 uur Zwemster Kira Toussaint heeft bij de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven het Europees record op de 50 meter rugslag aangescherpt. Toussaint tikte aan na 27,18, drie honderdsten sneller dan de oude Europese toptijd van 27,21 van de Britse Georgia Davies uit 2018.

Toussaint komt ook in de buurt van het wereldrecord, dat met 26,98 op naam staat van de Chinese Liu Xiang. De 50 meter rugslag is geen olympisch nummer.

De 26-jarige Toussaint kwalificeerde zich vrijdag wel op de 200 meter rugslag voor de Spelen in Tokio. Ze zwom met 2.10,02 onder de olympische limiettijd. Ze had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis.

Motorsport: Zesvoudig wereldkampioen Márquez klaar voor rentree in MotoGP

10:07 uur Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez kan eindelijk zijn wedstrijdrentree maken in de MotoGP. De artsen hebben hem toestemming gegeven het motorracen weer op te pakken. De Spanjaard uit het fabrieksteam van Honda stond sinds juli vorig jaar aan de kant, hij revalideerde maandenlang van een gecompliceerde armbreuk.

In de eerstvolgende Grote Prijs van Portugal op 18 april is Márquez weer van de partij in de koningsklasse van de motorsport.

„Ik heb vrijdag mijn medisch team bezocht voor een laatste check en de artsen gaven me groen licht om terug te keren”, schrijft Márquez op Instagram. „Het zijn negen moeilijke maanden geweest, met momenten van onzekerheden en ups en downs, en nu kan ik eindelijk weer van mijn passie genieten. Tot volgende week in Portimão!!”

Tennis: Badosa stunt met zege op Barty in Charleston

09:26 uur Tennisster Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuit gegaan in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston. De Australische liet zich verrassen door de Spaanse Paula Badosa, die de partij won in twee sets: 6-4 6-3. Barty had vorige week nog het hoog aangeschreven toernooi in Miami gewonnen.

Voor de Spaanse, die op de wereldranglijst op de 71e plaats staat, was het de grootste zege in haar carrière. Ze had nog nooit van een speelster uit de mondiale top 10 gewonnen. Badosa sloeg zeven aces en werkte in de partij in totaal 12 breakpoints weg. Ze wist daarentegen vijf keer Barty te breken.

Golf: Rose nog leider in de Masters, titelverdediger Johnson eruit

08:12 uur Golfer Justin Rose heeft ook na de tweede ronde van de Masters de leiding, maar hij zag zijn riante voorsprong van vier slagen uit de openingsronde wel verdampen. Na een ronde van 72 slagen op de Augusta National heeft de Engelsman nog maar één slag meer dan zijn eerste achtervolgers. Dat zijn twee Amerikanen: Will Zalatoris en Brian Harman.

Schok van de dag was de uitschakeling van Dustin Johnson, titelverdediger én nummer 1 van de wereldranglijst. De Amerikaan haalde met zijn score van 75 slagen de zogeheten cut niet en maakt in de derde ronde geen deel meer uit van het spelersveld. Hij verkeert in goed gezelschap, want ook mondiale toppers als de Noord-Ier Rory McIlroy, de Amerikaan Brooks Koepka en de Spanjaard Sergio Garcia misten de cut.