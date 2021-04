Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Blackmore eerste vrouw die Grand National wint

20.24 uur: Rachael Blackmore heeft op Minella Times als eerste vrouwelijke jockey de prestigieuze paardenrace Grand National gewonnen. De beroemde steeplechase wordt sinds 1839 gehouden en sinds 1977 hebben er zo nu en dan vrouwen meegedaan. Minella Times bleef op Aintree, de paardenracebaan bij Liverpool, Balko Des Flos en Any Second Now voor.

De 31-jarige jockey had afgelopen maand al indruk gemaakt met overwinningen op het Cheltenham Festival. "Ik voel me niet mannelijk of vrouwelijk nu, ik voel me niet eens mens. Dit is gewoon ongelooflijk", zei Blackmore tegen ITV Sport.

Zwemmen: Kromowidjojo wint 100 meter

20.23 uur: Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven de 100 meter vrije slag gewonnen. Kromowidjojo bleef Femke Heemskerk met 53,13 ruim voor. Heemskerk tikte aan in 53,62.

Kromowidkojo was ruim sneller dan de 53,43 waarmee ze zich bij de WK zwemmen in Gwangju al had geplaatst voor de Olympische Spelen. Op de vraag waar ze het allemaal voor doet, antwoordde ze „de Olympische Spelen, de hele wereld kijkt ernaar, dat is het ultieme.”

Heemskerk had zich een dag eerder verzekerd van het tweede startbewijs voor Tokio op de 50 meter vrije slag achter Kromowidjojo. Ze was met 24,28 sneller dan haar concurrente Valerie van Roon, die zich eind vorig jaar in Rotterdam dacht te hebben gekwalificeerd voor Tokio. Heemskerk, die toen na een coronabesmetting bij haar echtgenoot niet kon starten, kreeg na een tuchtzaak alsnog een extra kans in Eindhoven en greep die.

Stan Pijnenburg bleef met 48,63 op de 100 meter vrije slag maar net boven de olympische limiet van 48,52. Met zijn tijd bleef hij wel opnieuw onder de kwalificatie-eis voor de EK in Boedapest.

Sharon van Rouwendaal voldeed op de 400 meter vrije slag aan de limiet voor de EK zwemmen in Boedapest. Van Rouwendaal won de 400 meter in 4.09,70 en bleef daarmee ruim onder de EK-limiet.

Arno Kamminga won de 100 meter schoolslag in 58,64. Dat was ruim onder de limiet voor Tokio, waaraan hij al eerder had voldaan. Tes Schouten won de 100 meter schoolslag in 1.08,12. Daarmee was ze duidelijk langzamer dan haar eigen toptijd van 1.06,92, waarmee ze zich in december plaatste voor de Olympische Spelen van Tokio.

Tennis: Schuurs naar eindstrijd dubbelspel in Charleston

18.37 uur: Tennisster Demi Schuurs heeft zich op het WTA-toernooi van Charleston verzekerd van een plek in de finale van het dubbelspel. Samen met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar was de dubbelspecialiste met 7-5 6-1 te sterk voor de Canadese Gabriela Dabrowski en de Amerikaanse Asia Muhammad.

Schuurs en Melichar, als eerste geplaatst op het Amerikaanse graveltoernooi, nemen het zondag in de finale op tegen de winnaressen van het duel tussen Guarachi/Krawczyk en Bouzkova/Hradecka.

De 27-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld, kan dit weekend haar tweede titel van het seizoen pakken. Begin vorige maand was ze met Melichar de beste in Doha.

Autosport: Frijns vierde in Formule E in Rome, De Vries valt uit

18.29 uur: Robin Frijns is in de Formule E vierde geworden in de E-Prix van Rome. Nyck de Vries viel in de slotfase uit na een crash met zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne. De race werd gewonnen door de Fransman Jean-Éric Vergne.

Met nog twee ronden te gaan probeerde Vandoorne de langzaam rijdende Lucas Di Grassi te ontwijken, maar die poging mislukte. Ook De Vries werd meegenomen en kon de race niet vervolgen. Frijns kon dat wel en profiteerde van de crash.

Zondag wordt er opnieuw geracet in Rome. Dat is de vierde race van het seizoen. De Vries won de openingsrace in Saudi-Arabië.

Tennis: Sonego en Djere naar finale op Sardinië

16.18 uur: De finale van het ATP-toernooi van Cagliari gaat zondag tussen de Italiaan Lorenzo Sonego en Laslo Djere uit Servië. Het graveltoernooi op Sardinië is nieuw op de ATP-kalender.

De als derde geplaatste Sonego versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets. In twee uur en 39 minuten werd het 6-4 5-7 6-1 voor de mondiale nummer 34. Djere was binnen een uur klaar met Nikoloz Basilashvili uit Georgië. In 53 minuten werd het 6-2 6-0 voor de nummer 57 van de wereld. Basilashvili won slechts 42 procent van zijn servicepunten en stond vijf servicegames af.

Sonego gaat op voor zijn tweede titel, Djere voor zijn derde. Laatstgenoemde won eind vorig jaar een ander graveltoernooi op Sardinië.

Curling: Mannen sluiten WK af met elfde nederlaag

14.09 uur: De Nederlandse mannen hebben op het WK in Calgary ook hun laatste groepswedstrijd verloren. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt boog met 8-4 voor Italië. Oranje kon tot het vijfde end goed mee, maar zag Italië in het zesde end met vier punten uitlopen.

Het was de elfde nederlaag in dertien wedstrijden voor skip Jaap van Dorp en zijn mannen. In het veld van veertien deelnemende landen eindigde de Nederlandse ploeg op de twaalfde plaats en miste daardoor een rechtstreeks ticket voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Daarvoor was een plek bij de eerste zes vereist. Later dit jaar is er nog een olympisch kwalificatietoernooi.

De organisatie van het WK in de Canadese stad legde zaterdag het toernooi stil, nadat er bij de verplichte coronatesten enkele positieve gevallen waren geconstateerd. Alle teams ondergaan een nieuwe test en zolang de uitslagen niet bekend zijn worden er geen wedstrijden gepeeld. Op het programma staan nog de play-offs, waarin de beste zes landen strijden om de medailles.

Atletiek: Sterk startveld olympische kwalificatiemarathon Siena

13.41 uur: De marathon van Siena kent zondag een sterk deelnemersveld. Op de startlijst staan 119 mannen en 47 vrouwen die in deze speciale editie een poging doen zich te kwalificeren voor de olympische marathon op 8 augustus.

Bij de deelnemers zit onder anderen de Keniaan Marius Kipserem, die in het voorjaar van 2019 de laatst gehouden marathon van Rotterdam won in een parcoursrecord van 2.04.11. Ook Marius Kimutai heeft zich ingeschreven. Deze geboren Keniaan, die nu voor Bahrein uitkomt, won in 2017 de marathon van Rotterdam in 2.06.04. Een andere grote naam is Ghirmay Ghebreslassie uit Eritrea, de wereldkampioen op de marathon van 2015 en oud-winnaar van de marathon van New York.

Het veld telt minstens 25 atleten die onder de 2.10 hebben gelopen. Zij moeten de Nederlandse atleten Khalid Choukoud en Frank Futselaar naar een scherpe tijd loodsen. De olympische limiet staat op 2.11.30. Choukoud heeft een persoonlijk record van 2.10.52, maar die tijd liep hij al zeven jaar geleden in Rotterdam. Futselaar liep vorig jaar in Valencia exact 2.11.30, maar hij wil sneller om meer kans te maken op een olympische uitverkiezing.

Ook Abdi Nageeye (2.06.17), Bart van Nunen (2.10.16) en Björn Koreman (2.11.07) hebben al voldaan aan de olympische norm. Nederland mag slechts drie atleten afvaardigen naar de olympische marathon, die wordt gehouden in het Japanse Sapporo.

Zwemmen: Toussaint zwemt Europees record 50 meter rugslag

10:45 uur Zwemster Kira Toussaint heeft bij de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven het Europees record op de 50 meter rugslag aangescherpt. Toussaint tikte aan na 27,18, drie honderdsten sneller dan de oude Europese toptijd van 27,21 van de Britse Georgia Davies uit 2018.

Toussaint komt ook in de buurt van het wereldrecord, dat met 26,98 op naam staat van de Chinese Liu Xiang. De 50 meter rugslag is geen olympisch nummer.

De 26-jarige Toussaint kwalificeerde zich vrijdag wel op de 200 meter rugslag voor de Spelen in Tokio. Ze zwom met 2.10,02 onder de olympische limiettijd. Ze had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis.

Motorsport: Zesvoudig wereldkampioen Márquez klaar voor rentree in MotoGP

10:07 uur Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez kan eindelijk zijn wedstrijdrentree maken in de MotoGP. De artsen hebben hem toestemming gegeven het motorracen weer op te pakken. De Spanjaard uit het fabrieksteam van Honda stond sinds juli vorig jaar aan de kant, hij revalideerde maandenlang van een gecompliceerde armbreuk.

In de eerstvolgende Grote Prijs van Portugal op 18 april is Márquez weer van de partij in de koningsklasse van de motorsport.

„Ik heb vrijdag mijn medisch team bezocht voor een laatste check en de artsen gaven me groen licht om terug te keren”, schrijft Márquez op Instagram. „Het zijn negen moeilijke maanden geweest, met momenten van onzekerheden en ups en downs, en nu kan ik eindelijk weer van mijn passie genieten. Tot volgende week in Portimão!!”

Tennis: Badosa stunt met zege op Barty in Charleston

09:26 uur Tennisster Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, is hard onderuit gegaan in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston. De Australische liet zich verrassen door de Spaanse Paula Badosa, die de partij won in twee sets: 6-4 6-3. Barty had vorige week nog het hoog aangeschreven toernooi in Miami gewonnen.

Voor de Spaanse, die op de wereldranglijst op de 71e plaats staat, was het de grootste zege in haar carrière. Ze had nog nooit van een speelster uit de mondiale top 10 gewonnen. Badosa sloeg zeven aces en werkte in de partij in totaal 12 breakpoints weg. Ze wist daarentegen vijf keer Barty te breken.

Golf: Rose nog leider in de Masters, titelverdediger Johnson eruit

08:12 uur Golfer Justin Rose heeft ook na de tweede ronde van de Masters de leiding, maar hij zag zijn riante voorsprong van vier slagen uit de openingsronde wel verdampen. Na een ronde van 72 slagen op de Augusta National heeft de Engelsman nog maar één slag meer dan zijn eerste achtervolgers. Dat zijn twee Amerikanen: Will Zalatoris en Brian Harman.

Schok van de dag was de uitschakeling van Dustin Johnson, titelverdediger én nummer 1 van de wereldranglijst. De Amerikaan haalde met zijn score van 75 slagen de zogeheten cut niet en maakt in de derde ronde geen deel meer uit van het spelersveld. Hij verkeert in goed gezelschap, want ook mondiale toppers als de Noord-Ier Rory McIlroy, de Amerikaan Brooks Koepka en de Spanjaard Sergio Garcia misten de cut.