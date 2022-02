Irene Schouten flikt het wéér en pakt op olympische massastart derde goud

Met haar vierde plak schaarde Schouten zich bovendien naast shorttrackster Suzanne Schulting, die in Peking twee keer goud, een keer zilver en een keer brons pakte.

Schouten is een erkend marathonspecialist en was op voorhand al de gedoodverfde favoriet in de National Speed Skating Oval. Vier jaar geleden greep ze in Pyeongchang al brons op de op de massastart, een soort mini-marathon.

Irene Schouten in actie tijdens de halve finale. Ⓒ ANP/HH

Schouten moest vijf ronden voor het einde nog wel een flinke tegenvaller slikken. Ploeggenote Marijke Groenewoud, de regerend wereldkampioene en meesterknecht van de Noord-Hollandse, kwam ten val. In de halve finale gebeurde dat de Friezin, die uiteindelijk nog twaalfde werd, ook al.

In de finale was Schouten desondanks oppermachtig en snelde ze op overtuigende wijze, na een monsterlijke eindsprint, naar de overwinning. De Canadese Ivanie Blondin veroverde zilver, Francesca Lollobrigida greep het brons. Schouten volgt als olympisch kampioene de Japanse Nana Takagi op, die door een val in de halve finale werd uitgeschakeld.

Halve finales

Marijke Groenewoud moest diep gaan in haar halve finale. De schaatsster, vijfde op de 1500 meter, kwam op ongeveer vier ronden van het einde ten val, maar stond snel op en vond op tijd weer de aansluiting met het peloton. Ze werd uiteindelijk vijfde.

Marijke Groenewoud klapt hard tegen de boarding, maar plaatst zich alsnog voor de finale. Ⓒ ANP/HH

Irene Schouten kwam in de tweede halve finale in actie en mag, na winst van de 3 en 5 kilometer, nog steeds dromen van een derde olympische titel. De Noord-Hollandse was soeverein en kwam geen moment in de problemen. De grote favoriete kon zelfs krachten sparen tijdens haar race.

Groenewoud en Schouten pakten eerder deze Spelen brons op de ploegenachtervolging, samen met Ireen Wüst en Antoinette de Jong. Schouten pakte vier jaar geleden in Pyeongchang brons op de massastart, net als Koen Verweij bij de mannen.

