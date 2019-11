Horrorblessure Gomes maakt diepe indruk in Engeland

De ontzetting is enorm bij de spelers van Everton en Tottenham Hotspur als ze zien hoe André Gomes eraan toe is. Ⓒ FOTO’S AFP & IDP Service

De dader was in tranen, het stadion viel stil en alle spelers sloegen hun handen vol afschuw voor hun ogen. De Premier League was dit weekend in de ban van de horrorblessure van Everton-speler André Gomes, wiens voet onmiskenbaar was gebroken na een tackle van Spurs-speler Heung-Min Son.