Einde aan lange soap: ADO Den Haag in Amerikaanse handen

GFH is al vele jaren actief in het Europese voetbal. De Amerikaanse holding is ook eigenaar van Waasland-Beveren en Estoril. Estoril staat gedeeld vierde in Portugal, samen met Braga achter de grote drie topclubs. Waasland-Beveren staat op een promotiestek in de Belgische Tweede Divisie. Ook heeft GFH een belang in Crystal Palace én in het Duitse Augsburg. Bij laatstgenoemde voor 45 procent.

United Vansen

De Haagse club, momenteel middenmoter in de eerste divisie, was in handen van het Chinese bedrijf United Vansen. Achter de schermen is maandenlang gewerkt aan een verkoop. De Amerikanen leggen een bedrag op tafel dat voldoende is voor ADO om de schulden af te lossen.

Afgelopen seizoen degradeerde ADO uit de Eredivisie. Dankzij steun van de gemeente Den Haag wist de club de begroting voor dit seizoen rond te krijgen en te voorkomen dat de proflicentie zou worden ingetrokken.

GFH is ervan overtuigd dat ’ADO Den Haag en zijn rijke geschiedenis een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van het Nederlandse voetbal’. GFH zal haar internationale ervaring en middelen ter beschikking stellen van ADO Den Haag, waardoor de club nieuwe mogelijkheden op en naast het veld krijgt. Het doel van ADO Den Haag moet zijn om ’opnieuw een belangrijke speler in de stad en de regio te worden, en zijn supporters stabiele en positieve resultaten te bieden’.

Directeur Reijntjes opgelucht

HFC blijft als zoals voorheen toezicht houden op de naam, het logo, de clubkleuren en de locatie van de wedstrijden van ADO Den Haag. De licentie gaat naar ADO Den Haag zelf.

Een opgeluchte directeur Edwin Reijntjes: „De onderhandelingen zijn vlot verlopen. De mensen van GFH werden door alle geledingen van de club geïnformeerd. Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen. Ik heet onze nieuwe eigenaar van harte welkom. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. Ook wil ik onze staf, spelers, medewerkers en last but not least de supporters bedanken die al die maanden pal achter hun club zijn blijven staan. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de gemeente Den Haag. Zonder hun steun waren we nooit zo ver gekomen. Wij staan als één man achter onze club in de regio Den Haag.”

De overname zal definitief worden zodra de WHOA-overeenkomst is afgerond en de KNVB goedkeuring voor de transactie heeft verleend.