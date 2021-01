PSV leeft met bijna fitte selectie toe naar topper met Ajax

Ook Marco van Ginkel nam deel aan het partijspel. Hij kwam in de eerste helft van het seizoen nog niet in actie voor de club uit Eindhoven.

Armando Obispo en Yorbe Vertessen begonnen ook aan de groepstraining. Zij sloegen het afsluitende partijspel nog over.

Kudus en Mazraoui

Bij Ajax lijken Mohammed Kudus en Noussair Mazraoui voldoende fit om aan de tweede helft van het seizoen te beginnen. Grote vraag is of David Neres tegen PSV inzetbaar is. De Braziliaan staat al sinds begin december aan de kant met een enkelblessure. Neres besliste de laatste thuiswedstrijd van Ajax tegen PSV (3-1). Hij versierde bij een gelijke stand (1-1) een strafschop, die Dusan Tadic benutte. Neres tekende zelf voor de 3-1.

PSV staat tweede in de Eredivisie, met een achterstand van 1 punt op Ajax. Beide kampioenkandidaten treffen elkaar vanaf 16.45 in de Johan Cruijff ArenA.