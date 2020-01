Robin Haase geeft op in tennisfinale

Robin Haase Ⓒ EPA

Robin Haase heeft in de finale van het challengertoernooi in Bangkok moeten opgeven. De 32-jarige Hagenaar speelde de finale tegen de Italiaan Federico Gaio. Bij de stand 6-1, 4-6 em 4-2 in het voordeel van de Italiaan gaf Haase op. Het is nog niet bekend waarom.