Spelers CSKA Sofia betrapt op groepstraining, premier eist boete

Op een video die lokale media verspreidden is te zien dat coach Milos Kruscic en twee van zijn assistenten training geven aan minstens zes spelers op het trainingscomplex van de 31-voudig landskampioen. Premier Boiko Borissov van Bulgarije sprak er schande van en zei dat de club een boete moet krijgen.

In Bulgarije is vanwege de coronapandemie de noodtoestand afgekondigd tot 13 mei. Samenscholingen zijn verboden; niet meer dan twee mensen mogen bij elkaar zijn. De voetbalbond van het Balkanland heeft sinds 17 maart al alle trainingen verboden. „Als een voetbalclub traint, moet de regionale gezondheidsinspectie ingrijpen en de overtreders een boete geven zoals iedereen in Bulgarije”, zei premier Borissov tegen verslaggevers.