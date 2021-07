Zo vader, zo zoon? Finale lonkt ook voor jongste Schmeichel

Kasper Schmeichel Ⓒ ANP/HH

LONDEN - De Engelse regering heeft al besloten om de pubs na de EK-finale langer open te laten. Het land neemt een voorschot op een Europese titel van The Three Lions. Maar daarvoor moet één Deen in de halve finale toch eerst echt worden gepasseerd: keeper Kasper Schmeichel. De man wiens vader Peter in 1992 de Engelsen ook dwars zat en Europees kampioen werd met het beroemde Deense ’campingelftal’.