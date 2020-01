Arsenal bekert verder in FA Cup

Reiss Nelson was de gevierde man bij de huidige nummer 10 van de Premier League. De 20-jarige middenvelder maakte het enige doelpunt van het duel in het belangrijkste bekertoernooi van Engeland. Bournemouth is eind deze maand de tegenstander van Arsenal in de vierde ronde van de FA Cup.

Arsenal vierde het tweede succes op rij onder de nieuwe trainer Mikel Arteta, die de ontslagen Unai Emery heeft vervangen. De club won vorige week van Manchester United (2-0). Arteta debuteerde met een gelijkspel tegen Bournemouth (1-1) en zag zijn ploeg vervolgens verliezen van Chelsea (1-2).