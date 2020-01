Feyenoord dankzij bliksemstart langs Heerenveen

Feyenoord komt door de overwinning in punten gelijk met PSV. De nummer drie van de Eredivisie speelde wel een duel minder dan de Rotterdammers. PSV gaat zondagmiddag om 12.15 uur op bezoek bij VVV-Venlo. Om 14.30 uur neemt koploper Ajax het thuis op tegen Sparta.

Snelle openingsgoal Feyenoord

Binnen tien minuten opende Feyenoord de score in De Kuip tegen Heerenveen. Op aangeven van Steven Berghuis was Luis Sinisterra het eindstation van een prachtige aanval. De Colombiaan controleerde de voorzet van Berghuis uitstekend en rondde af met een prachtige halve omhaal.

Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra Ⓒ ANP Sport

Nauwelijks tien minuten later was het alweer raak voor de Rotterdammers. Nicolai Jørgensen toonde zich koel in de kleine ruimte, en verschalkte Heerenveen-goalie Warner Hahn met een venijnig schot. In de 26e minuut mocht Jørgensen opnieuw juichen. De Deense aanvaller liet een hoekschop van Orkun Kokcü op zijn hoofd ploffen: 3-0.

Geklungel bij Feyenoord

Smetje op de sterke eerste helft voor de Rotterdammers was de tegentreffer van Joey Veerman. Na ruim een half uur voetbal strafte de aanvaller van de Friezen verdedigend geklungel aan de zijde van de thuisclub koeltjes af. Veerman speelde Jens Toornstra moeiteloos uit en vond vervolgens de verre hoek. Veerman passeerde Justin Bijlow. De Feyenoord-goalie mocht na een jaar weer eens aantreden in een Eredivisie-duel. Dit vanwege het vertrek van Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC. De keeper zat nog één keer als toeschouwer op de tribunes.

Sterk optreden Hahn

In de tweede helft toonde oud-Feyenoord-doelman Hahn zijn klasse. Hahn voorkwam met een aantal fraaie reddingen dat Heerenveen met een wel heel pijnlijke nederlaag de terugreis naar Friesland zou moeten maken. De Friezen staan achtste in de Eredivisie, met twee punten minder dan nummer zeven FC Utrecht. De domstedelingen speelden vrijdagavond gelijk tegen PEC Zwolle: 3-3.