Excuses coach Eintracht Frankfurt Glasner voor uitbarsting

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Sabalenka verrast door Kenin in Rome

21.19 uur: Aryna Sabalenka is op het grote WTA-toernooi van Rome al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereld uit Belarus werd met 7-6 (4) 6-2 verrast door de Amerikaanse Sofia Kenin, tegenwoordig de nummer 134 van de wereld.

De 24-jarige Kenin was in 2020 nog de mondiale nummer 4. Ze won dat jaar de Australian Open en reikte tot de finale van Roland Garros. Daarna vielen haar prestaties tegen.

Sabalenka, die in de openingsronde een bye had, schreef afgelopen weekend nog het grote WTA-toernooi van Madrid op haar naam. In de Spaanse hoofdstad versloeg ze in de finale de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld.

Eerder op de dag verloor ook de Amerikaanse Jessica Pegula in de tweede ronde. Zij verloor in drie sets van haar landgenote Taylor Townsend. Het werd 6-2 3-6 6-3. Pegula was als derde geplaatst in Rome.

Titelhoudster Swiatek komt vrijdag pas in actie. Zij neemt het op tegen de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova.

Golfers Højgaard en Larrazábal naar KLM Open, wildcard Van Meijel

20.34 uur: De Deense golfer Nicolai Højgaard en Pablo Larrazábal uit Spanje doen eind deze maand mee aan het KLM Open, het grootste golftoernooi van Nederland. Lars van Meijel heeft een wildcard ontvangen, evenals Vince van Veen. Beide Nederlanders komen uit op de Challenge Tour. Ook Rowin Caron, die normaliter op een Amerikaanse tour speelt, kreeg een uitnodiging.

Eerder werd al bekend dat titelhouder Victor Perez terugkeert naar Cromvoirt en ook de Pool Adrian Meronk van de partij is. Zij zijn respectievelijk de nummers 3 en 4 van de Race to Dubai. Joost Luiten doet ook een gooi naar de titel.

Een opvallende naam op de deelnemerslijst is die van de Engelsman Alex Fitzpatrick, het jongere broertje van US Open-kampioen Matt Fitzpatrick. De Zuid-Afrikaan Jayden Schaper doet ook mee op de Bernardus. De 22-jarige Schaper eindigde dit seizoen al vier keer in de top 3 van een World Tour-toernooi.

Jerry Ji, Jack Ingham, Lars van der Vight en Denny Kloeth hebben de wildcards voor de Nederlandse amateurplaatsen ontvangen.

Het KLM Open duurt van 25 tot en met 28 mei.

Bayer Leverkusen rest van seizoen zonder geblesseerde Bellarabi

19.02 uur: Karim Bellarabi komt dit seizoen niet meer in actie voor Bayer Leverkusen. De aanvaller liep woensdag een spierblessure op tijdens de laatste training voor het eerste duel met AS Roma in de halve finales van de Europa League.

Bayer Leverkusen mist behalve Bellarabi ook de langdurig geblesseerde aanvaller Patrik Schick. Bij de Duitse club staan de Nederlanders Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah onder contract

Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp komen uit voor AS Roma.

Excuses coach Eintracht Frankfurt Glasner voor uitbarsting

Voetbalcoach Oliver Glasner van Eintracht Frankfurt heeft zijn excuses aangeboden voor de uitbarsting afgelopen weekend bij de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim. Glasner werd tijdens de 3-1-nederlaag met een rode kaart naar de tribune gestuurd en verloor tijdens de persconferentie zijn zelfbeheersing.

„Ik sta nog steeds achter de dingen die ik heb gezegd, want ik zal mijn team altijd verdedigen. Maar de manier waarop ik dat deed, was niet goed”, zei de Oostenrijkse trainer donderdag.

De Duitse club maakte dinsdag bekend na dit seizoen niet verder te willen met de trainer, ondanks zijn nog doorlopende contract tot medio 2024. Glasner wilde nog niet ingaan op zijn persoonlijk situatie. Dat wil hij pas doen na de Duitse bekerfinale tegen titelverdediger RB Leipzig. „Het was een intense week voor mij. Ik wil daarom verder niks zeggen. Ik hoop dat iedereen dat wil respecteren. Ik wil mij nu concentreren op de wedstrijden van Eintracht Frankfurt en hoop dat we een Europees ticket kunnen pakken.”

Glasner mag zaterdag vanwege zijn rode kaart niet op de bank zitten bij het competitieduel met Mainz.

Kleine 3000 AZ-fans verzamelen zich in Londen voor halve finale

16.31 uur: Supporters van AZ hebben zich donderdagmiddag verzameld in het Victoria Park in Londen. In de kroeg The People’s Park Tavern leven de fans toe naar de halve finale van de Conference League tegen West Ham United, die om 21.00 uur Nederlandse tijd begint. De sfeer in het bewolkte en wat druilerige Londen, waar 2900 AZ-supporters zijn, is gemoedelijk.

Vanaf 19.00 uur loopt de Alkmaarse aanhang met fakkels en siervuurwerk naar het Olympisch Stadion, dat tijdens de wedstrijd met ruim 60.000 fans vol zit. Over die route doen ze zo’n 25 minuten.

Afgelopen weekeinde hield de politie in Amsterdam 154 supporters van AZ aan. Zij zongen in de metro, op weg naar de Johan Cruijff ArenA voor de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen Ajax (0-0), antisemitische liederen. Elf fans brachten de nacht in de cel door en mochten zondag weer naar huis.

AZ hoopt zich ten koste van West Ham United voor het eerst sinds 1981 te plaatsen voor een Europese finale. De Noord-Hollanders gingen toen onderuit tegen Ipswich Town in de finale van de UEFA Cup. In 2005 strandde AZ in de halve eindstrijd van de UEFA Cup tegen Sporting Portugal.

AC Milan maakt seizoen af zonder middenvelder Bennacer

15.49 uur: AC Milan kan dit seizoen niet meer beschikken over Ismaël Bennacer. De Algerijnse middenvelder heeft een knieblessure opgelopen en moet geopereerd worden.

„De onderzoeken die Bennacer donderdagochtend heeft ondergaan, hebben een blessure aan het licht gebracht aan het kraakbeen van de rechterknie”, aldus AC Milan. Volgens Italiaanse media is de Algerijn drie tot vier maanden uitgeschakeld.

De 25-jarige Bennacer, die dit seizoen in 28 competitiewedstrijden in actie kwam, liep de blessure woensdag op in de Champions League-wedstrijd tegen stadgenoot Internazionale. Hij werd al na ruim een kwartier naar de kant gehaald.

AC Milan verloor het eerste duel met Inter met 2-0. De return is dinsdag. Dan speelt Inter op papier een thuiswedstrijd.

In de competitie staan er voor AC Milan nog vier duels op het programma. De regerend landskampioen staat vijfde en heeft kwalificatie voor de Champions League niet in eigen hand.

O’Sullivan wil snookertoernooien in eigen land overslaan

13.52 uur: Voor de promotie van zijn nieuwe boek ’Unbreakable’ heeft Ronnie O ’Sullivan tegen talkSPORT gezegd dat hij meer in het buitenland wil gaan spelen. De zevenvoudig wereldkampioen is zijn koffers aan te pakken om meer toernooien in Aziatische landen en India te gaan spelen.

„Ik wil meer gaan reizen en toernooien in China gaan spelen en als me dat bevalt zal ik de grote toernooien in eigen land aan mij voorbij laten gaan. Ik kan niet overal tegelijk zijn. Maar mocht het reizen of de resultaten me niet bevallen dan stap ik op het vliegtuig en ben ik thuis.”

The Rocket zegt dat het nu het juiste moment in zijn carrière is om aan grote toernooien in het buitenland deel te nemen. „Er komen grote toernooien in China en India aan waar ik graag aan wil deelnemen en dan moet de wedstrijden in de UK laten schieten.”

Franse wielrenner eerste uitvaller door corona in Giro

11.45 uur: De Ronde van Italië heeft te maken met het eerste coronageval. De Franse wielrenner Clément Russo moet de Giro verlaten omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. De 28-jarige Russo rijdt voor de Franse ploeg Arkéa-Samsic.

Russo stond in het algemeen klassement op de 107e plaats. Donderdag wordt in de Giro de zesde etappe verreden, een rit over 162 kilometer met start en finish in Napels.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma zag in de aanloop naar de Giro maar liefst drie renners afhaken vanwege corona. Eerst testten Robert Gesink en Tobias Foss positief. Jos van Emden, een van hun vervangers, bleek twee dagen voor de start ook besmet te zijn met het coronavirus.

FC Emmen verlengt aflopend contract verdediger Dirksen

10.44 uur: FC Emmen heeft het aflopende contract van verdediger Julius Dirksen met twee jaar verlengd. De 20-jarige Dirksen, die dit seizoen 24 wedstrijden in de Eredivisie speelde, ligt nu tot de zomer van 2025 vast. De jeugdinternational strijdt met FC Emmen tegen degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Dirksen speelde in de jeugd voor onder meer FC Twente, PEC Zwolle en Ajax. De verdediger stapte begin vorig jaar over naar FC Emmen. Trainer Dick Lukkien liet hem dit seizoen dertien keer starten in de competitie.

FC Emmen staat drie wedstrijden voor het einde van de competitie op de vijftiende plaats, net boven de degradatiezone. De ploeg van Lukkien heeft evenveel punten als Excelsior, de huidige nummer 16. De ploeg die als zestiende eindigt, moet de play-offs om promotie/degradatie in. FC Groningen en SC Cambuur zijn al gedegradeerd.

Geen EK kunstrijden in Hongarije door oorlog in buurland Oekraïne

10.11 uur: Hongarije heeft de organisatie van de EK kunstrijden teruggegeven als gevolg van de oorlog in buurland Oekraïne. Volgens de Hongaarse schaatsbond heeft de oorlog zoveel impact op de economie en de energieprijzen in Hongarije dat het niet verantwoord is om een dergelijk sporttoernooi te huisvesten. De internationale schaatsunie ISU gaat nu op zoek naar een vervangende organisator.

De EK kunstrijden staan voor 22 tot en met 28 januari volgend jaar op het programma. Het was de bedoeling dat het evenement in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zou worden gehouden. Landen die de organisatie willen overnemen, kunnen zich tot 26 mei melden bij de ISU.

Begin vorig jaar vielen Russische militairen Oekraïne binnen. Sindsdien wordt gevochten in het land, dat in het westen grenst aan Hongarije.

Voetballers in Braziliaanse competitie verdacht van matchfixing

08.04 uur: De Braziliaanse voetbalcompetitie heeft te maken met een matchfixing-schandaal. Volgens justitie zijn de afgelopen jaren zeker dertien wedstrijden in de hoogste twee klasses in Brazilië ’gefixt’. Voetballers zouden in ruil voor geld van criminelen het verloop van wedstrijden bewust op een bepaalde manier hebben beïnvloed.

De Braziliaanse justitie heeft zestien personen aangeklaagd, onder wie heel wat voetballers. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing - waaronder naast het beïnvloeden van uitslagen ook het expres pakken van bijvoorbeeld een gele kaart - en illegaal gokken. Het gaat om spelers van onder meer Cruzeiro, Fluminense en Athletico Paranaense. Eén verdachte voetbalt nu in de Amerikaanse competitie voor Colorado Rapids. Die club heeft de betreffende speler direct geschorst.

De Braziliaanse minister van Justitie, Flávio Dino, schrijft op Twitter „bewijs van manipulatie van de resultaten van sportwedstrijden” te hebben. Hij heeft de federale politie opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken.

De Braziliaanse voetbalbond CBF meldt hier volledige medewerking aan te verlenen. De bond benadrukt in een verklaring dat de lopende competitie niet kan worden stilgelegd en dus gewoon doorgaat. „We werken samen met de wereldvoetbalbond FIFA, andere internationale organisaties en de Braziliaanse clubs en instanties aan de bestrijding van fraude en andere misdaden binnen het voetbal”, zegt voorzitter Ednaldo Rodrigues van de CBF. „Bij concrete verdenkingen worden spelers voorlopig geschorst en in bewezen gevallen zelfs verbannen uit de sport. Wie zulke misdaden pleegt, mag geen deel uitmaken van het Braziliaanse en mondiale voetbal.”

Kuiper grijpt net naast zege in vierde etappe Ocean Race

07.41 uur: Zeilster Rosalin Kuiper is met Team Malizia tweede geworden in de vierde etappe van de Ocean Race, die ging van de Braziliaanse stad Itajaí naar Newport aan de Amerikaanse oostkust. Na zeventien dagen varen was het verschil tussen het winnende 11th Hour Racing Team en de Duitse boot met aan boord onder anderen de 26-jarige Nederlandse slechts een half uur.

Het Amerikaanse team van schipper Charlie Enright kon in Newport de eerste zege in deze Ocean Race vieren. „Het voelt geweldig om dat te doen op onze thuisbasis in Newport”, zei Enright. De teams van 11th Hour Racing en Malizia wisselden elkaar tijdens de vierde etappe keer op keer af aan kop van de race. De Amerikanen waren uiteindelijk net wat sneller.

In het klassement ligt de strijd om de eindzege nu weer helemaal open, ook omdat het leidende Team Holcim-PRB al kort na het vertrek uit Brazilië de etappe moest staken vanwege een gebroken mast. De Groningse Annemieke Bes was juist voor deze etappe toegevoegd aan het Zwitserse team van schipper Kevin Escoffier. Team Holcim leidt nog wel met 19 punten, maar zag 11th Hour Racing en Team Malizia tot op 1 punt naderen.

De vijfde etappe start op 21 mei en gaat van Newport naar de Deense stad Aarhus. Vervolgens komt de Ocean Race naar Den Haag. De finish van de zeilrace om de wereld is eind juni in de Italiaanse stad Genua.