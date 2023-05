Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Voetballers in Braziliaanse competitie verdacht van matchfixing

08.04 uur: De Braziliaanse voetbalcompetitie heeft te maken met een matchfixing-schandaal. Volgens justitie zijn de afgelopen jaren zeker dertien wedstrijden in de hoogste twee klasses in Brazilië ’gefixt’. Voetballers zouden in ruil voor geld van criminelen het verloop van wedstrijden bewust op een bepaalde manier hebben beïnvloed.

De Braziliaanse justitie heeft zestien personen aangeklaagd, onder wie heel wat voetballers. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing en illegaal gokken. Het gaat om spelers van onder meer Cruzeiro, Fluminense en Athletico Paranaense. Eén verdachte voetbalt nu in de Amerikaanse competitie voor Colorado Rapids. Die club heeft de betreffende speler direct geschorst.

De Braziliaanse voetbalbond CBF meldt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek. De bond benadrukt in een verklaring dat de lopende competitie niet kan worden stilgelegd en dus gewoon doorgaat.

Kuiper grijpt net naast zege in vierde etappe Ocean Race

07.41 uur: Zeilster Rosalin Kuiper is met Team Malizia tweede geworden in de vierde etappe van de Ocean Race, die ging van de Braziliaanse stad Itajaí naar Newport aan de Amerikaanse oostkust. Na zeventien dagen varen was het verschil tussen het winnende 11th Hour Racing Team en de Duitse boot met aan boord onder anderen de 26-jarige Nederlandse slechts een half uur.

Het Amerikaanse team van schipper Charlie Enright kon in Newport de eerste zege in deze Ocean Race vieren. „Het voelt geweldig om dat te doen op onze thuisbasis in Newport”, zei Enright. De teams van 11th Hour Racing en Malizia wisselden elkaar tijdens de vierde etappe keer op keer af aan kop van de race. De Amerikanen waren uiteindelijk net wat sneller.

In het klassement ligt de strijd om de eindzege nu weer helemaal open, ook omdat het leidende Team Holcim-PRB al kort na het vertrek uit Brazilië de etappe moest staken vanwege een gebroken mast. De Groningse Annemieke Bes was juist voor deze etappe toegevoegd aan het Zwitserse team van schipper Kevin Escoffier. Team Holcim leidt nog wel met 19 punten, maar zag 11th Hour Racing en Team Malizia tot op 1 punt naderen.

De vijfde etappe start op 21 mei en gaat van Newport naar de Deense stad Aarhus. Vervolgens komt de Ocean Race naar Den Haag. De finish van de zeilrace om de wereld is eind juni in de Italiaanse stad Genua.