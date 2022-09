Premium Het beste van De Telegraaf

Historie leert dat zege in openingsduel cruciaal is voor overwintering Eerste klap Ajax daalder waard in Champions League

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ajax-coach Alfred Schreuder tijdens de persconferentie een dag voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Rangers FC Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Champions League-historie van Ajax leert dat de druk er woensdagavond tegen Rangers FC (aftrap om 18.45 uur) al vol op staat bij het elftal van Alfred Schreuder. Van de tien keer dat de Amsterdammers met een gelijkspel of een nederlaag aftrapten, werd maar één keer overwinterd in het miljoenenbal (10 procent). Een overwinning in het openingsduel bleek zes van de zeven keer (86 procent) een garantie voor het bereiken van de laatste zestien. „Ik vind dat we met respect voor de tegenstander vol voor de overwinning moeten spelen”, zei de trainer van Ajax strijdvaardig.