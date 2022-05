Feyenoord wil optie Dessers lichten, maar zonder crowdfunding van Legioen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Belgische spits is een sensatie geworden in Rotterdam dankzij de doelpunten die hij in de Europese Conference League heeft gemaakt. In de eerste helft van dit seizoen zag het er niet naar uit dat Feyenoord de middelen zou hebben om Dessers voor vier miljoen euro daadwerkelijk over te nemen.

De club wil na het tot op heden glorieuze Europese seizoen – de derde plek in de Eredivisie had gelet op het fraaie voetbal een tweede plaats moeten zijn – verder bouwen en het elftal op sterkte houden.

Dat een supporter de afgelopen dagen een crowdfunding-actie is begonnen is puur toeval en speelt geen rol in het besluit van Feyenoord om Dessers te gaan halen. Sterker nog, de club zit een beetje met die actie in zijn maag. Er zou al voor tienduizenden euro’s zijn ingezameld.

Crowdfunding geen kans

Het deed trainer Arne Slot zelfs besluiten om er iets over te zeggen na afloop van Fortuna-Feyenoord. Slot: ,,Het geeft aan hoe extreem deze supporters meeleven en hoe extreem ze hem als spits waarderen. Het is ook hartstikke mooi dat er al meer dan 25.000 euro is gestort, als ik het goed begrijp. Dat ze hun zelf verdiende geld aan Dessers willen besteden. Echt een mooie actie, maar het heeft geen kans van slagen. Juridisch, fiscaal en regeltechnisch is dit allemaal echt onmogelijk.’’

De oefenmeester sprak maar meteen zijn hoop uit richting andere geldschieters. Zeer vermogende Feyenoord-supporters zouden op een andere manier wel ervoor kunnen zorgen dat Dessers wordt gekocht van Genk. ,,Ik hoop dat dit navolging krijg bij die veel meer vermogende mannen.’’