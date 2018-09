Bondscoach heeft Mahi in het vizier

Mahi, die in de laatste vier duels zes goals maakte, kwam in het verleden al uit voor Oranje Onder-21 en dus wacht hem een moeilijke keuze. Alhoewel...

"Wie het eerst kwam, daarvoor zou ik kiezen", aldus de 23-jarige aanvaller in het Dagblad van het Noorden. "Marokko of Nederland, het maakt mij vrij weinig uit. Als ik daadwerkelijk word uitgenodigd, ga ik met volle trots spelen voor Marokko. Voor het nationale elftal spelen is het mooiste dat er is.

Mahi sprak zelfs al telefonisch met Renard. "Het was een heel positief gesprek. De bondscoach zei dat hij mij volgde. Hij vindt mij een goede voetballer en vroeg of ik open stond voor een selectie voor Marokko. Hoogstwaarschijnlijk nodigt hij mij uit voor de interland tegen Nederland."