FC Utrecht rijdt weer met schaamrood op de kaken weg uit Eindhoven

Jens Toornstra reageerde ook teleurgesteld op de prestatie van FC Utrecht in het Philips Stadion. ,,We geven de doelpunten veel te gemakkelijk weg,,”, aldus de ervaren middenvelder, die zich erover verbaasde dat FC Utrecht voor de 26e keer op rij bij PSV had verloren. ,,Een bizarre reeks voor een club als FC Utrecht. Ditmaal was er niet heel veel aan te veranderen, terwijl PSV volgens mij niet eens zo top speelde.”

Toornstra viel in de rust geblesseerd uit. ,,Twee, drie weken geleden had ik al last van mijn rechterhamstring. Nu schoot het bij een sprint in mijn linkerhamstring. Het viel op zich wel mee. Ik heb de eerste helft nog uitgespeeld, maar in de rust heb ik in samenspraak met de trainer besloten om eraf te gaan. Het voelt minder dan de vorige keer en toen heb ik één wedstrijd gemist. Maar ik vind het altijd moeilijk te zeggen met spierblessures. Er is in ieder geval geen heftige schade, anders had ik er wel anders bijgelopen.”

Druk neemt toe

De druk neemt wel toe bij FC Utrecht, erkent Toornstra. De club heeft afgelopen zomer de selectie flink versterkt en met Henk Fraser een nieuwe trainer binnengehaald, maar kan nog onvoldoende overtuigen. ,,Ik denk dat we te weinig als team spelen en te weinig vanuit een plan, dat je van tevoren bedenkt. We spelen nu eerst voor de beker en daarna tegen Sparta. Die staan er goed op. Dat wordt wel een wedstrijd die wij moeten winnen om nog enigszins aansluiting naar boven te vinden. De druk ligt nu bij ons en daar hebben we het een beetje naar gemaakt. Het is aan ons om op te staan. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan.”

Fraser heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij naar een vast elftal wil, maar tegen FC Utrecht waren er toch weer vier mutaties in de basiself. ,,Dat heeft met blessures te maken, maar ook met het feit, dat we nog niet overtuigend genoeg spelen. Dan ga je als trainer zoeken. Dat lijkt me meer dan logisch. Het is goed dat we veel te kiezen hebben. Dat kan ook voor onrust zorgen, voor ontevreden spelers. Dat lijkt me voor een trainer heel lastig. Daarom zou ik momenteel ook nooit trainer willen worden. Je kunt de trainer ook geen ongelijk geven, dat hij veel wisselt. Het seizoen is vlees noch vis, het is nog niet overtuigend genoeg.”