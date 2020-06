Moment van toen: Erik Breukink wint heroïsche Giro-rit

De rit in de Giro d’Italia van 1988 over de Passo Gavia in de Dolomieten is een ongelofelijke slijtageslag. Op de bergtop sneeuwt het die dag en de renners moeten verschrikkelijk afzien.

De Gazzetta dello Sport kopt: ’De dag dat grote mannen huilden’. Met de ogen van nu is het onvoorstelbaar dat de rit niet wordt afgelast of stilgelegd, want er wordt gespeeld met de gezondheid van de renners.

Twee Nederlanders kleuren de etappe. Johan van der Velde, rijdend in de paarse trui van het puntenklassement, is die dag op zoek naar een ritzege en rijdt als koploper de Gavia op. De Brabander wordt echter bevangen door de kou en raakt zo verkleumd dat hij moet afstappen om in een ploegleiderswagen weer op temperatuur te komen. Uiteindelijk finisht hij in Bormio met een achterstand van 56 minuten op zijn landgenoot Erik Breukink, die in de levensgevaarlijke afdaling Andy Hampsten weet in te halen en de ritzege pakt. Hampsten verovert de roze trui en zal de Giro winnen, terwijl Breukink tweede wordt in het eindklassement.