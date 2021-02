Granada-spits woest op Ronald Koeman: ’Hij is een idioot, een clown’

Roberto Soldado is namelijk woest op de Nederlandse trainer. Na de bekerwedstrijd tussen Granada en Barcelona - die de Catalanen moeizaam wonnen (3-5 na verlenging) - ging de spits van de thuisploeg los over de manier waarop de trainer feestvierde.

„Hij is een idioot, hij is een idioot”, zo riep Soldado, de maker van de 2-0. De uitbundige festiviteiten hadden volgens de spits beter achterwege kunnen blijven. Soldado uitte per direct zijn frustratie en wat hij riep is inmiddels ontcijferd door Spaanse media. „Hij is een clown, het ontbreekt hem aan nederigheid. Hij heeft geen respect.”

Het was een verhitte strijd tussen Granada en Barcelona. Niet alleen op het veld, maar ook ernaast. Van beide teams werd er een lid van de technische staf weggestuurd. Bij Barcelona was dat assistent Alfred Schreuder. Volgens het rapport van de arbitrage verliet hij bij het vieren van de beslissende 3-5 het trainersvak om provocerende gebaren richting de Granada-bank te maken.