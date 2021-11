Villarreal kan zonder Arnaut Danjuma niet winnen van Celta

Joseph Aidoo (l) in duel met Villarreal speler Alberto Moreno. Ⓒ HH/ANP

VIGO - Villarreal is er zonder Arnaut Danjuma Groeneveld niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo te winnen. Het werd in Vigo 1-1. De Spaanse subtopper trad niet in detail over de afwezigheid van de 24-jarige buitenspeler, maar bevestigde dat hij een blessure heeft. Hoe lang Danjuma uit de roulatie is, is nog niet bekend.