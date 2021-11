Villarreal kan zonder Arnaut Danjuma niet winnen van Celta, Atlético wint nipt

Danjuma deed dinsdag bij Oranje bijna de hele wedstrijd mee tegen Noorwegen (2-0). Vlak voor tijd werd hij gewisseld voor Nathan Aké.

Villarreal, dat Danjuma afgelopen zomer overnam van de Engelse club Bournemouth, kwam in de eerste helft op voorsprong via Alberto Moreno. Brais Méndez bezorgde de thuisploeg toch nog een punt.

Villarreal staat op een teleurstellende twaalfde plaats in La Liga.

Verdediger Felipe bezorgt Atlético Madrid nipte zege

Atlético Madrid heeft in de Spaanse competitie ternauwernood puntenverlies voorkomen. Osasuna werd met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Felipe. De Braziliaanse verdediger kopte in de 87e minuut raak uit een corner. Dat was voor de Madrilenen pas de eerste inzet op doel.

Antoine Griezmann begon in de punt van de aanval, maar de Fransman wist zich niet te onderscheiden. Wisselspelers Luis Suárez, Matheus Cunha en jeugdspeler Carlos Martin werden ingebracht in de hoop de bevrijdende goal te kunnen maken. Die kwam echter van Felipe, die pas voor de tweede keer trefzeker was in La Liga.

Door de nipte zege kwam Atlético op 26 punten, waardoor het vierde blijft.

Woensdag wacht Atlético Madrid de belangrijke wedstrijd tegen AC Milan in de Champions League. Atlético staat derde in de groep met 4 punten, Milan laatste met 1 punt.

Sevilla pakt in blessuretijd punt tegen Alavés

Sevilla heeft ternauwernood een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés. Invaller Ivan Rakitic bepaalde in blessuretijd de eindstand op 2-2.

Sevilla keek al na 5 minuten tegen een achterstand aan na een vroege goal van Víctor Laguardia. Lucas Ocampos maakte voor rust gelijk, maar in de extra tijd van de eerste helft helft nam Alavés opnieuw een voorsprong uit een strafschop van Joselu.

Oussama Idrissi had voor het eerst sinds half augustus weer eens een basisplaats in La Liga bij Sevilla. Sinds augustus speelde hij niet meer in competitieverband. Na een klein uur werd Idrissi vervangen door Marcos Acuña.

Sevilla is de koploper van La Liga, met 28 punten. Real Madrid, dat zondag de uitwedstrijd tegen Granada wacht, kan Sevilla passeren. Real heeft 27 punten.

