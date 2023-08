Ruben van Bommel schiet uit startblokken: ’Door die gele kaart gelijk lekker in de wedstrijd’

ALKMAAR - Meer nog dan met het resultaat, een 5-1 zege, stelde AZ de aanhang gerust met het bewijs dat er in deze ploeg heus wel voetbal zit. Na de wanvertoning tegen Santa Coloma van afgelopen donderdag had de ploeg van trainer Pascal Jansen wat goed te maken. Vanaf minuut 1 trapte AZ het gaspedaal in, met Ruben van Bommel gelijk voorop in de strijd.

Ruben van Bommel gaat met AZ uitstekend van start in het nieuwe Eredivisie-seizoen. De vleugelaanvaller bezorgt Go Ahead-verdediger Jamal Amofa een pijnlijke middag. Ⓒ ProShots