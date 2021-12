Rentree Mathieu van der Poel kan doorgaan: direct krachtmeting met Wout van Aert

Organisator Jurgen Mettepenningen was woensdag onaangenaam verrast toen de Belgische overheid strengere maatregelen aankondigde om het coronavirus te stoppen. Zijn cross zou zondag veel toeschouwers trekken, zeker vanwege het langverwachte duel tussen Van der Poel en Van Aert. „Financieel is dit een zware klap”, zei Mettepenningen. „Maar ik wilde ook niet zomaar opgeven. Uiteindelijk is het me gelukt om de cross te laten doorgaan, mede dankzij de extra steun van Flanders Classics en de internationale wielerunie UCI. Ook de stad Dendermonde heeft zijn steentje bijgedragen.” De 5000 wielerfans die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Eerder maakten de organisatoren van de Superprestigecross van Diegem bekend dat die wedstrijd op 29 december is geschrapt. Ook daar zouden Van der Poel en de Belg Van Aert met elkaar de strijd aangaan. In Dendermonde beginnen de profs op tweede kerstdag om 15.00 uur, daarvoor komen de vrouwen in actie.