Solskjaer na smadelijke nederlaag: ’De rek is er wel een beetje uit’

„We weten dat we nieuwe spelers nodig hebben”, aldus de Noor. „We werken daar hard aan.” De winterse transfermarkt is nog een week open.

Solskjaer mist al vrijwel het hele seizoen de langdurig geblesseerde Paul Pogba, een van zijn belangrijkste spelers. Daarnaast zijn topschutter Marcus Rashford en middenvelder Scott McTominay ook voorlopig afwezig.

De Noorse trainer van ManUnited moet daardoor noodgedwongen vaak terugvallen op jonge talenten. „Ik kan de jongens niets verwijten, ze geven allemaal alles wat ze in zich hebben. Maar we vragen ook heel veel van ze. De rek is er een beetje uit.”

De ploeg van Solskjaer incasseerde tegen Burnley de achtste competitienederlaag van dit seizoen, de tweede voor eigen publiek. Burnley had in 1962 voor het laatst gewonnen op Old Trafford. „We kunnen niets anders doen dan onze handen verontschuldigend omhoog houden en zeggen dat dit niet past bij Manchester United”, aldus Solskjaer.