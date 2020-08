Luuk de Jong en Sevilla kunnen finale Europa League al ruiken

De Jong was de afgelopen wedstrijden geen basisspeler bij Sevilla, dat in de kwartfinale Wolverhampton de baas bleef (1-0). Sevilla won de Europa League in 2014, 2015 en 2016.

Manchester United klopte FC Kopenhagen in de kwartfinale (1-0), met dank aan een treffer van Bruno Fernandes in de verlenging. De topclub uit Engeland won de Europa League in 2017 door in de finale Ajax te verslaan (2-0).

De andere halve finale tussen Internazionale, waar Stefan de Vrij onder contract staat, en Sjachtar Donetsk staat voor maandag op het programma.